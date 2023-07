Űrverseny: Kína mindent megtesz, hogy 2030-ra embert küldjön a Holdra

Kína az évtized végére embert akar küldeni a Holdra. Ehhez egy teljesen új hordozórakétát, űrhajót, leszállóegységet és holdjárót is fejlesztettek, de még így is messze vannak a tényleges Hold-utazástól. Peking beszáll az űrversenybe az USA ellen, azonban Washington tapasztalat és technológia tekintetében is messze Kína előtt jár. Amerika 2025-ben ismét embert küldhet a Holdra.

29 perce | Szerző: VG/MTI

29 perce | Szerző: VG/MTI