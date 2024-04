Szexuális zaklatással vádolják Gérard Depardieu-t. A világhírű francia színészt hétfőn őrizetbe vette a rendőrség.

Őrizetbe vette a rendőrség Gérard Depardieu-t / Fotó: AFP

A francia Le Figaro írta meg, hogy Gérard Depardieu-t két nő vádolta meg, hogy forgatásokon zaklatta őket. Az első eset 2014-ben történt a The Magician and the Siamese, a másik pedig 2021-ben, a The Green Shutters munkálatai közben. Depardieu és ügyvédei nem reagáltak az újságírók megkeresésére.

A 2014-es forgatáson Depardieu állítólag egy 24 éves asszisztens zaklatott. A nő azt állítja, hogy a forgatások alatt a színész fogdosta, illetve illetlen dolgokat mondott neki. A nő azt mondta, hogy a forgatási napokon reggeltől estig tűrnie kellett a zaklatást, ami azóta is kísérti. Végül 2023 januárjában tett először feljelentést az ügyben.

Az AFP-nek Anouk Grinberg francia színésznő azt mondta, hogy filmes körökben köztudott volt, hogy Gérard Depardieu visszaél a kolléganők helyzetével.

A producerek tisztában vannak vele, hogy Depardieu miket művel. Tudják, hogy amikor felkérik egy szerepre, akkor egy agresszort alkalmaznak

– mondta Grinberg.

A második feljelentés 2023 februárjában érkezett, a színészt egy 53 éves rendező vádolta meg. A rendezőnő állítása szerint Gérard Depardieu a stúdió egyik folyósóján lefogta, megfogdosta, és arról beszélt neki, hogy hogyan fog vele szexuális kapcsolatot létesíteni.

A második feljelentés után indított végül vizsgálatot a párizsi ügyészség, pedig már korábban is érték vádak a színészóriást.

Gérard Depardieu-t 2020-ban Charlotte Arnould színésznő vádolta meg nemi erőszakkal, Hélene Darras pedig azt állította, hogy a színész egy 2007-es forgatáson zaklatta őt. Ruth Baza spanyol újságíró 2023 decemberében tett feljelentést Spanyolországban Depardieu ellen hasonló vádakkal. Depardieu állítja, hogy soha életében nem bántalmazott nőket, és egy megrendezett lincselés zajlik éppen ellene. Azt ígérte, hogy bizonyítani fogja az igazát. Korábban beszámoltunk arról is, hogy a Szajnába ugrott és meghalt Emmanuelle Debever színésznő, egyike azoknak, akik szexuális zaklatással vádolták Depardieu-t. A hatvanévesen elhunyt Debever még 2019-ben beszélt arról, hogy a színész a Danton című, 1983-as Andrzej Wajda-film forgatása alatt zaklatta őt.