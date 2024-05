Megkezdődött az évszázad csalása – természetesen csak a képernyőkön

Izgalmas történet, összetett karakterek, feszült nyomozás – ezt ígéri a Direct One új sorozata. Az évszázad csalása a Direct Now alkalmazásában, illetve a Direct One csatornán elérhető.

2024.05.15. 18:59 | Szerző: VG

A sorozatok egyik előnye, hogy egy hozzáértő rendező részletesen és egyben élvezetesen el tud mesélni egy érdekes történetet. Xavier Giannoli francia filmkészítő pedig úgy gondolta, hogy Fabrice Arfi regénye megérdemel egy részletes feldolgozást: megtörtént eseményeken alapuló történet egy 2009-ben kirobbant botrányt ölel fel, ahol milliárdos átverésekre derült fény. Az évszázad csalása a Direct Now alkalmazásában, illetve a Direct One csatornán elérhető. Megkezdődött az évszázad csalása – természetesen csak a képernyőkön / Fotó: PA Images Simon Weynachter (Vincent Lindon) fehérgalléros bűnözőkre szakosodott nyomozó. Adó- és áfacsalók lebuktatására tette fel az életét, és a sikerért minden követ megmozgat – olvasható a Magyar Nemzet kritikájában. Kollégái nem kimondottan szívelik, de ez őt hidegen hagyja, egyébként is új csapatot szervez, hogy hatékonyabban léphessen fel a törvényszegők ellen. Minden szakértelmére szüksége lesz, az új ügye ugyanis sokkal átfogóbb, mint elsőre látszik. A pilot epizód nem vesződik lassú expozícióval, kiváló tempót diktál és rögtön belehelyezi a nézőt a dolgok sűrűjébe. Folyamatosan ugrál az időben és egy szűk tíz esztendőt felölelő periódusra koncentrál, az eset indulásától, a tárgyalás kezdetéig. A cselekmény több szálon zajlik: az egyiken a főhős nyomozását látjuk, míg a másikon az antagonisták szövögetik tervüket. Megismerjük Fitoussit (Ramzy Bedia), a kispályás csalót: már-már irigylésre méltóan duzzad az önbizalomtól és ügyesen varrja el a szálakat, így úszva meg a stikliket. Jelképes családtagjával, jó barátjával, Boulival (David Ayala) fedezik fel, miként lehet hatalmas összegeket kijátszani az Overgreen nevű szén-dioxid-kvótapiacáról. Ez azonban már jóval nagyobb hal, így szükség lesz egy olyan szövetségesre, aki támogatni tudja nagyra törő terveiket: itt jön a képbe az aranyifjú Jérome Attias (Niels Schneider), a vagyonos férfi pedig kap az alkalmon, látva az óriási potenciált. A téma komplexitása ne ijesszen el senkit, Giannoli bőven nyújt kapaszkodót ahhoz, hogy átlássuk a helyzetet. A sztori önmagában érdekes, feszes, leköti a nézőt, a problémás családtag egy újabb konfliktussal viszont megtöri a lendületet és mesterkéltnek hat. A nyitóepizód pont úgy ér véget, ahogy kell, összeáll a trió, s indulhat az eseményzuhatag, melyet végül a francia média az évszázad csalásának kiáltott ki.