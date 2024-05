Ennyivel drágultak a fesztiválok idén – mélyen a zsebekbe kell nyúlni

Már csak néhány hét és kezdődik a fesztiválszezon. Az ország szinte minden szegletének megvan a saját fesztiválja, a Balaton körül természetesen folyamatosak lesznek a bulik. Ahhoz már hozzá szokhattunk, hogy ezek a rendezvények évről évre egyre drágulnak, de 2024-ben még így is szerencsésnek mondhatják magukat a rutinos fesztiválosok.

Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a fesztiválozóknak / Fotó: Shutterstck

Az idei évben átlagosan 13,5 százalékkal lettek drágábbak a fesztiválokra kínált teljes bérletek.

Itt az egyes rendezvényeknél kicsit nehézkes az összehasonlítás, mivel vannak rendkívül hosszú, akár 10 napos fesztiválok (Művészetek Völgye), de csak háromnapos bulik is (SopronFest). Az árazás tehát így nem összevethető, de az például továbbra is fennáll, hogy a hatnapos Sziget Fesztivál a legdrágább. A 13,5 százalékos drágulást vizsgált 12 rendezvény átlag bérletárainak az emelkedését jelenti. A Sziget esetében hozzá kell tenni, hogy idén először kínálnak 108 900 forintos U21 bérletet, amit a 21, vagy annál fiatalabbak vásárolhatnak meg. Ez a kedvezményes bérlet nem szerepel az összehasonlításban.

Tavaly is megcsináltuk a Világgazdaság fesztiválkörképét, ekkor azt lehetett látni, hogy egy 20-35 százalékos drágulás söpört végig az iparágon. Az idei évben sokkal kisebb mértékben drágultak a fesztiválok.

A teljes bérletek árai átlagosan 13,5 százalékkal emelkedtek, a napijegyek pedig átlagosan 5,2 százalékkal kerülnek többe.

A Sziget Fesztivál főszervezője a VG Podcast vendégeként elmondta, hogy a magyarországi nagy rendezvényeknek minden évben szembe kell nézniük a forintgyengülésből adódó árfolyamgondokkal. A külföldi sztárfellépők euróban és dollárban kapják a gázsit, így a gyengülő forint folyamatos költségemelkedést okoz. Emellett az és a bérek is az áremelést hajtják, miközben a beruházásokra költött összeget is igyekeznek visszahozni a szervezők. Ennek ellenére Kádár Tamás arról beszélt, hogy az idei évben a vendégeik érdekében csak kismértékű áremelést eszközöltek, a bérlet- és napijegyárak még alacsonyabbak is, mint a tavalyi év azonos időszakában.