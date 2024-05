Ezek a gazdasági szélhámosok garantáltan a képernyő elé szögeznek

Az évszázad csalása már elérhető a Direct Now alkalmazásban és a Direct One csatornán, ennek kapcsán pedig itt van 5 további film, amely izgalmasan mutat be gazdasági csalásokat és történéseket.

2024.05.16. 21:00 | Szerző: Gergely Máté

A mozikban és a tévéképernyőkön is népszerű téma a kapitalizmus és a hozzá sokszor szorosan kapcsolódó fehérgalléros bűnözés. Ezek a filmek rendszerint a rendszer tökéletlenségeit állítják pellengérre, miközben az emberi természet sötét oldalát is igyekeznek bemutatni. Ezzel a témával foglalkozik a megtörtént eseményeket feldolgozó Az évszázad csalása, mely már elérhető a Direct One csatornán, ennek kapcsán pedig a Magyar Nemzet összeszedett 5 további gazdasági csalással és eseménnyel kapcsolatos filmet, ami garantáltan a képernyő elé szögezi nézőit. Leonardo DiCaprio A Wall Street farkasa című filmben / Fotó: Paramount Pictures Tőzsdecápák (1987) A a pénzügyi csalások talán legkedveltebb terepe, így nem is csoda, hogy listánk nagy része a Wall Street miliőjében játszódik. Oliver Stone filmje, a Tőzsdecápák a műfaj koronázatlan királya, klasszikus bukástörténet, amiben az amerikai álom csalásokkal és hazugságokkal kikövezett illúziója törik szilánkosra. Bud Fox (Charlie Sheen) fiatal, nagyratörő, de naiv tőzsdeügynök, aki a nagy pénzek hajszolása közben kénytelen ráébredni, hogy hamis bálványként rajongott mentora, Gordon Gekko (Michael Douglas) lehetne a képes illusztráció a korrupció szócikkelyénél. A 2008-as gazdasági világválság után folytatás is készült a filmhez, ám az nem tudott felnőni a nagy elődhöz. A Wall Street farkasa (2013) A lista talán legismertebb darabja, köszönhetően Leonardo DiCaprio megingathatatlan sztár státusának és a rendező Martin Scorsese személyének. A Tőzsdecápákhoz hasonlóan ezúttal is egy amerikai álmot célzó bukástörténettel van dolgunk, ám Jordan Belfort (DiCaprio) története azon túl, hogy megtörtént eseményeken nyugszik, olyan extrém érzékletességgel ábrázolja azt a dekadenciát és élvhajhász életvitelt, hogy az sokszor már inkább a vígjátékok irányába tolja a filmet. Pedig ami itt történik, az végtelenül komoly. Scorsese nem ítélkezik, csak ábrázol, ám a sorok közül mégis kiszűrődik a keserű valóság. A Belfort-féle gazemberek luxusbörtönben bűnhődnek, és néha ismét meggazdagodnak a saját történeteikből. Bennfentesek (2010) Charles Ferguson Oscar-díjas dokumentumfilmje sokkoló egyszerűséggel világít rá, hogy a 2008-as gazdasági világválság főkolomposai szánalomra méltó, jellemgyenge, kapzsi és hazug emberek, de mindezt úgy teszi, hogy az alanyok legtöbbször saját magukat leplezik le az esetlen válaszaikkal. A film rendkívül rossz képet fest a bankárokról, de a legsúlyosabb tanulsága mégis az, hogy miután több millió ember vesztette el az állását, otthonát, a Wall Street felelőtlensége miatt, ezek az emberek büntetlenül tevékenykedtek tovább, és még csak börtönbe sem került senki. Részlet A nagy dobás című filmből / Fotó: Jaap Buitendijk A nagy dobás (2015) Ugyancsak a 2008-as válságot dolgozza fel, ám jóval komikusabb formában a magának Will Ferell-vígjátékokkal hírnevet szerző, az utóbbi években azonban már inkább Amerika dühös lelkiismereteként (lásd: Az alelnök, Ne nézz fel!) működő Adam McKay sokszereplős filmje, amiben Margot Robbie pezsgőfürdő közben magyarázza el, miért omlott össze a lakáspiac a hamisan felértékelt kölcsönöknek köszönhetően. A dolog abszurditását mutatja, hogy a filmben megjelenő sztárok (Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell, Brad Pitt) olyan valós személyeket játszanak, aki előre látták az elkerülhetetlen katasztrófát, de mikor jelezni próbálták, láthatatlan falakba ütköztek. Így végül legtöbbjüknek csak a meggazdagodás jutott, amiért a bankok ellen fogadtak. Krízispont (2011) A 2008-ban kirobbant gazdasági világválsággal és annak utóhatásaival is rengeteg további film foglalkozik még a mai napig, ám az akkor még elsőfilmes, és a Krízisponttal rögtön egy Oscar-jelölést bezsebelő J. C. Chandor filmje különleges kivételnek számít ezek között azzal, hogy a pénzintézetek vezetőinek szemszögéből mutatja be az eseményeket. A történet szerint egy kockázatelemző (Zachary Quinto) pillanatokkal a válság kirobbanása előtt jelzi a feletteseinek (Paul Bettany, Kevin Spacey, és Jeremy Irons), hogy hamarosan összeomolhat az a befektetési bank csúcsemberei pedig válságstábot hívnak össze az éjszaka közepén, ahol el kell dönteniük, milyen áron menthetik, ami még menthető. A Krízispont rideg egyszerűséggel mutat rá, hogy a multinacionális vállalatok világában nincs emberség, miközben a benne működő fogaskerekek mégiscsak emberek.