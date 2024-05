A francia kulturális és gazdasági elit színe-java felvonult az Élysée-palotában tartott díszvacsorán, amelyet a Párizsba látogató kínai elnök tiszteletére rendeztek – számolt be a Huffingtonpost francia kiadása. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy magyarországi látogatása előtt Párizsban tárgyal a kínai elnök Emmanuel Macronnal és Ursula von der Leyennel. Hszi Csin-ping elmondta a francia fővárosban, hogy Peking számára továbbra is kiemelten fontos a kapcsolat az Európai Unióval.

Az Élysée-palotában tartott vacsorán az ismert művészek közül megjelent Jean-Jacques Annaud és Luc Besson rendező, Salma Hayek színésznő, aki férjével Francois-Henri Pinault-val, a Kering francia luxuscsoport vezérigazgatójával érkezett, valamint Sophie Marceau színésznő és Mireille Mathieu énekesnő is tiszteletét adta. Az eseményen részt vett például Jean-Michel Jarre zenész, Jean Nouvel építész kínai származású partnerével, Lida Guannal.

A cikk szerint számos cégvezető is jelen volt, mint például Bernard Arnault, a francia LVMH cégcsoport vezetője, Xavier Niel telekommunikációs szakember-üzletember, Nicolas De Villiers filmproducer, Patrick Pouyanné, a TotalEnergies elnök-vezérigazgatója, Carlos Tavares, a Stellantis vezetője, de ott volt a Francia Labdarúgó-szövetség elnöke, Philippe Diallo is.

A Le Parisien egyik újságírója az X-en (korábban Twitteren) fedte fel a menüt. Előételnek rákhúst és kaviárt, főételnek bresse-i csirke supreme-t bébispenóttal, desszertnek pedig tavaszi epret és ropogós habcsókot fogyaszthattak a vendégek.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Orbán Viktor díszvacsorán látja a kínai elnököt, a menü pedig főként tradicionális fogásokból áll. Az előétel tavaszi töltött káposzta lesz mangalicával, és kakaslevest is felszolgálnak az elnöknek.