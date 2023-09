Bernard Arnault, a francia LVMH cégcsoport feje nehéz döntés előtt áll - még nem tudja, hogy kinek adja tovább luxusbirodalmát. A világ vezető luxus-konglomerátuma többek között olyan márkákat foglal magába, mint a Tiffany, a Stella McCartney, Dom Pérignon vagy a Givenchy.

Fotó: AFP

A Forbes nemrégiben a bolygó leggazdagabb embereként jegyezte a francia cégvezért, megelőzve Elon Muskot is, akivel fej -fej mellett versenyeznek a világ leggazdagabbjainak listáján.

Az első helyet megtartani viszont egy ilyen listán sem könnyű. Elég ehhez az amerikai eladások visszaesése és a kínai gazdaság akadozása, amelyek a cég bevételének fő forrását jelentik. Az elmúlt hónapokban, ennek hatására az LVMH részvényei jelentősen estek vissza, de még így is közel 200 milliárd dollárt ér a birodalom. Arnault urat, a világ leggazdagabb embereként legutóbbi kínai látogatása során, ünnepelt sztárként fogadták a közös szelfikért versengők.

Az LVMH tőzsdei árfolyama (euró)

Arnault, aki harminc év alatt a 81 országban jelenlévő konglomerátumot a világ legnagyobb luxuscsoportjává tette, olyan tagokkal, mint a Christian Dior, a Louis Vuitton, vagy a Dom Perignon pezsgő, -ami alaphangon 50 ezer forintba kerül palackonként-, jól ismeri az üzleti világ rendkívül instabil természetét, és azt is tudja, hogy a sikernek sokszor igen nagy ára van.

Füstbombák

A globális gazdasági bizonytalanság korában nemcsak az üzleti világ ingadozásaival, de politikai -és égető társadalmi kérdésekkel is szembe kellett néznie. Emanuel Macron francia elnök a nyugdíjkorhatár emelésével kapcsolatos döntései nemrégiben heves tiltakozást váltottak ki a franciákból. A Forbes, amikor nyilvánosságra hozta, hogy Arnault áll a világ leggazdagabb embereinek listája élén, a tüntetők füstbombákat dobáltak a cég párizsi irodájába.

Az LVMH konglomerátum nemcsak a luxusmárkáiról híres, de érdekeltségei közé tartozik többek között a legendás Orient Express vonat és a New York-i "21" klub is. Arnault, vállalatain keresztül világszerte több százezer munkahelyet teremtett,

évente 5,5 milliárd euró adót fizet a francia államnak,

ezenkívül hatalmas összegeket fordít művészetre és kultúrára, tudományos kutatásra. A közelmúltbeli bejelentése szerint, a 2024-es párizsi olimpiát 150 millió euróval szponzorálja, így a sport világában is megveti lábát a luxusipar atyja.

Bernard Arnault most 74 éves, és azon dolgozik, hogy cége a család kezében maradjon és véletlenül se járjon úgy, mint sok más vállalat, amelyeket az örökösök tettek tönkre. Gondoskodó családapaként arra nevelte két házasságából született öt gyermekét, hogy egy napon valamelyikük átvehesse a luxusbirodalom vezetését.

A családban marad

Arnault mindig fontosnak tartotta, hogy a gyerekei elég korán megkapják a kellő üzleti nevelést, ennek ellenére azonban, elmondásuk szerint, soha nem kényszerítette őket, hogy csatlakozzanak az LVMH csoporthoz. A milliárdos egy építőipari vállalatba született, amelyet nagyapja alapított. Kisgyerek korától kezdve vezették be az üzleti világba, és nem volt még harminc éves, amikor az apja átadta neki az üzlet kulcsait. Arnault egyik fia, Alexandre elmondta, hogy ő

még tíz éves sem volt, de a reggelinél az üzletről beszélgetett az apjával.

Lánya, Delphine pedig szintén kisgyerek kora óta elkíséri apját az üzleti megbeszéléseire.

Több mint három évtizede rutinná vált a családban, hogy gyermekei részt vegyenek a fontos üzleti eseményeken, ahol együtt beszélik meg többek között az új termékek bevezetését. Gyermekei közül, a legidősebb, a most 48 éves Delphine, a Christian Dior Couture elnök-vezérigazgatója, valamint az LVMH végrehajtó bizottságának és igazgatótanácsának tagja. A 46 éves Antoine nemcsak a csoport imázsáért felel, hanem az olasz Loro Piana luxusház elnöke, a Christian Dior S.E. vezérigazgatója és az LVMH igazgatótanácsának tagja. Emellett nagy gondot fordít a fenntartható termelésre is. A most 31 éves Alexandre a Tiffany termék- és kommunikációs ügyvezető alelnöke. A család üzleti érzékét és sikerességét támasztja alá többek között az is, hogy Alexandre fontos üzletet kötött Beyoncé-val és Jay-Z-vel, ami szenzációt keltett a közösségi médiában is.

Fotó: Claudio Stocco

A legfiatalabbak is komolyan részt vesznek az üzletben, hiszen a 28 éves Frédéric a Tag Heuer vezérigazgatója; a 24 éves Jean pedig a Louis Vuitton igazgatója.

Az öt gyerek közül mindegyikük 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a luxusbirodalomban, továbbá 30 évig nem adhatják el részvényeiket egyhangú igazgatósági jóváhagyás nélkül.

A gyerekek mindezek ellenére nem biztosak abban, hogy bármelyikük is képes továbbvinni az üzletet, de ezen nem aggódnak most, mert meggyőződésük, hogy édesapjuk még nagyon hosszú ideig fog a cég élén állni.

Az üzleti életben elért sikeréért és elképesztő vagyonáért sokszor negatívan megítélt Arnault megosztó figura. Ő maga többnyire kerüli a nyilvánosságot, emiatt a neve sem cseng feltétlenül ismerősen. Azonban a Vuitton márka új tervezője,- a sokak által ismert többszörös Grammy-díjas amerikai énekes, zenész, és a márka férfiruházatának a kreatív igazgatója, -Pharrell Wiiliams gondoskodik a nyilvánosságról. Júniusi párizsi bemutatóján megjelent többek között LeBron James és Kim Kardashian, Beyoncé is, és a shownak több mint 16 milliós You Tube megtekintése volt.

Fotó: GettyImages

Barnard Arnaultnak sikerült első európaiként, a Forbes lista első helyére kerülnie, de elmondása szerint ez nem mindig kényelmes és veszélytelen.

Amerikában, ahol az embereket leginkább az üzleti siker motiválja, biztonságban közlekedhetsz az utcán a világ leggazdagabb embereként is, de Franciaországban testőrt kell fogadnod

- fogalmazott. Politikai meggyőződését sem köti a nyilvánosság orrára, és tartózkodik attól, hogy állást foglaljon, számára az üzlet fontosabb ennél.