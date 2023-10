A Gazdasági Versenyhivatal közölte, hogy a Norbi Update termékeket forgalmazó Free Group Kereskedelmi Zrt.-re kivetett büntetés végrehajtását átadta a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak.

Erről a Növekedés.hu írt, miután felvette a kapcsolatot a GVH-val. A versenyhatóság közölte, hogy Schobert Norbi cége kapta 2023-ban az egyik legnagyobb büntetést, miután vizsgálatukban feltárták, hogy cég megtéveszthette a fogyasztókat a termékek összetételéről, hatásairól, a cég piaci pozíciójáról, illetve még egy termék forgalmazhatóságáról is. A GVH 40 millió forint megfizetésére kötelezte a Norbi Update céget, amit azóta Free Group Kereskedelmi Zrt.-re kereszteltek át.

A bírság miatt Schobert Norbi még májusban bejelentette, hogy visszavonul az üzlettől.

A vállalat a 40 milliós büntetésre részletfizetést kért, amit a GVH meg is adott. Azonban a cég már az első részletet sem fizette be, ami miatt egy újabb, 23 millió forintos végrehajtási bírságot is kiszabott a versenyhatóság.

A GVH azóta közölte a Növekedé.hu-val, hogy a végrehajtást átadták a NAV-nak, így már nincs információjuk az eljárás állásáról.

A GVH azt is közölte, hogy a megállapított, valamint a vég által is elismert jogsértések, konkrétan a fogyasztókat megtévesztő magatartás sértette az élelmiszerekre vonatkozó európai uniós szabályokat. Norbi korábban arról beszélt, hogy az uniós szabályok túlságosan szigorúak, és ez okozta az óriási büntetést, amivel a cégét sújtották.