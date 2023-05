Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a termékek hatásaival, összetételével és a diéták eredményességével kapcsolatban is megtévesztette a fogyasztókat a Norbi Update-termékek forgalmazója. A Gazdasági Versenyhivatal szerint a cég elismerte a jogsértést, emiatt mérsékelt bírságot szabtak ki, ám az még így is 40 millió forint.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A hírre Schobert Norbert úgy reagált, hogy eddig bírta, és visszavonul.

Ez a vizsgálat és az, hogy mindenféle hazugnak neveznek, most padlóra küldött, és innen már nem tudok felállni

– mondta korábban.

Pénteken az Update hivatalos Facebook-oldalán közölték, hogy az üzletember visszavonul a cég kommunikációjától:

Tisztelt Ügyfeleink! Norbi visszavonult a kommunikációtól, de attól az Update márka megmarad

– írták a bejegyzésben. Hangsúlyozták, hogy továbbra is elérhető lesz az oldaluk, az országos házhoz szállításuk, és azt ígérték, hogy továbbra is lesznek Update-boltok is. Schobert korábban azt mondta, hogy a cégnek az első csapás a koronavírus-járvány volt, amikor rengeteg boltjuk ráment a korlátozásokra, illetve jött a rezsiválság és az élelmiszer-infláció, ami tovább csökkentette a boltok számát.