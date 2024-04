Döbbenetesen sokba van Izraelnek a háború

Fél évvel a Hamász terrortámadása és ezzel Izrael és a terrorszervezet közötti háború kitörése után a zsidó állam gazdasága sem úszta meg komoly sérülések nélkül.

Fotó: AFP

Az Al-Dzsazíra becslése szerint csak a közvetlen károk 56 milliárd dollárra rúgnak, főként a hadjárat költsége és az érintett állampolgároknak és katonáknak nyújtott juttatások miatt. Az ország statisztikai hivatala szerint a tavalyi év utolsó három hónapjában 19,4 százalékkal volt alacsonyabb az ország gazdaságának a kibocsátása, mint egy évvel korábban. Hasonló zuhanásra utoljára a koronavírus-járvány idején volt példa.

Mi áll a zuhanás hátterében?

A megdöbbentő mértékű visszaesésben kulcsszerepet játszott a magánszektor fogyasztásának mélyrepülése, amely 26,9 százalékot tett ki, miközben a beruházások szintje gyakorlatilag lenullázódott, 67 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól – írja a Middle East Eye.

A háború hatására mintegy 200 ezer izraelinek is el kellett hagynia otthonát a libanoni határ mentén és a Gázai övezet közelében. A helyzeten az sem segít, hogy mintegy 300 ezer tartalékost hívtak be, miközben a palesztinok sem dolgozhatnak most az országban, így a munkaerőpiacról is százezrek hiányoznak. Mindemellett nem meglepő az 18,3 százalékos visszaesése sem.

Az izraeli gazdaság büszkeségének számító technológiai szektor azonban annak ellenére talpon tudott maradni, hogy az iparági beruházások 58 százalékot zuhantak. Valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy az izraeli részvénypiac sem rogyott térdre, és a TA-125 izraeli tőzsdeindex az október végi 1600 alatti értékről mára 2000 pont fölé erősödött. Egyes iparági szereplők szerint a geopolitikai feszültségek a szektorba irányuló beruházások megugrását hozhatják a közeljövőben.

Az izraeli gazdaság zuhanása és a hadikiadások értelemszerűen a költségvetési hiánynak sem tesznek jót, így a Fitch hitelminősítő szerint annak mértéke az izraeli gazdaság 6,8 százalékát teheti ki idén, míg az ország államadóssága a 65,7 százalékára duzzadhat. A hitelminősítő negatív kilátásokat jelez az izraeli gazdaság számára. A Moody’s februárban ennél is továbbment, és le is minősítette az ország adósbesorolását A1-ről A2-re, negatív kilátások mellett.

Egy izraeli felmérésre válaszolva

a megkérdezettek mintegy ötöde számolt be anyagi helyzetének nagy vagy nagyon nagy mértékű romlásáról tavaly novemberben.

Az ország építőipara heti szinten veszít 650 millió dollárt egy Al-Dzsazíra jelentés szerint, miközben az ingatlaneladások is 30 éves mélyponton vannak.

A fogyasztás bezuhanása miatt ugyanakkor továbbra is mérséklődik az mely februárban éves szinten 2,5 százalék volt, miközben a sékel árfolyama is közel van a háború kitörése előtti szinthez, tehát vissza tudott erősödni a harcok kirobbanása után elszenvedett gyengülés után.