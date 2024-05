Amerika bejelentette: jövőre segít Ukrajnának ellentámadást indítani

Az Egyesült Államok Kongresszusa hosszas viták után végül jóváhagyta az Ukrajnának szánt 61 milliárd dolláros katonai segélyt. Ezekkel a fegyverekkel 2025-ben Kijev egy ellentámadást készül indítani, hogy visszafoglalj az oroszok által megszállt területeit. Amerika nemzetbiztonsági tanácsdója biztosította Ukrajnát a segítségről.

Amerika 2025-ben segít Ukrajnának ellentámadást indítani / Fotó: AFP

Jake Sullivan kijelentette, hogy az amerikai segítséggel Ukrajna képes lesz visszaszerezni, amit elvettek tőle – írta meg a Kyiv Independent. Hozzátette, hogy ehhez Nyugat-Európa támogatása is elengedhetetlen lesz.

A Financial Times arról írt, hogy a 61 milliárd dolláros segélycsomag nem elég ahhoz, hogy Ukrajna több mint fél év múlva is ezekkel a fegyverekkel gazdálkodjon. A lap szerint egy 2025-ös átfogó offenzívához folyamatosan el kell látni fegyverekkel Kijevet. Ez vélhetően nem kivitelezhető, hiszen a szóban forgó 61 milliárd dollárról is csak hosszú hónapok politikai csatározásai után tudtak megegyezni az amerikai képviselők.

A Bloomberg úgy tudja, hogy

Amerika jelenleg azon dolgozik, hogy meggyőzze a G7 országokat, hogy állítsanak össze egy 50 milliárd dollár értékű csomagot Ukrajnának az oroszoktól lefoglalt nemzetközi vagyonból.

Kreml: a Steadfast Defender hadgyakorlattal a már a háborúra készül A hidegháború óta a legnagyobb hadgyakorlatot tartja az orosz határ közelében a NATO. Marija Zaharova szerint az észak-atlanti tömb ezzel egy Oroszország elleni fegyveres konfliktusra készül.

A távlati célok mellett Ukrajnának elsősorban arra kell figyelnie, hogy kitartson 2025-ig, különben nem lesz semmilyen ellentámadás. Jake Sullivan szerint a 61 milliárd dollár arra mindenképpen elegendő, hogy 2024-ben Ukrajna megtartsa a jelenlegi területeit. Ezzel együtt az Washington is elismeri, hogy Kijevre nagyon nehéz nyári hónapok várnak.

Volodimir Zelenszkij a német Bildnek azt mondta, hogy terveznek egy ellentámadást, de azt is kiemelte, hogy európaisegély nélkül a helyzetük kilátástalan.