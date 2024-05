Az izraeli háború 211. napja – beláthatatlan károkat okozhat a Rafah elleni támadás

Elfogadhatatlan károkkal járna a Rafah elleni izraeli offenzíva – jelentette ki helyi idő szerint péntek este Antony Blinken amerikai külügyminiszter, hozzátéve, hogy Izrael egyelőre nem tett közzé tervet arról, hogy miként tudná garantálni a civil lakosság védelmét a hadművelet során.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter szerint elfogadhatatlan károkkal járna a Rafah elleni izraeli offenzíva / Fotó: Abed Rahim Khatib / Anadolu / AFP

Ilyen jellegű terv hiányában nem tudunk támogatni ilyen széles körű katonai akciót Rafah ellen, a károk ugyanis meghaladnák az elfogadható mértéket

– szögezte le Blinken a McCain Intézet arizonai fórumán. A tárcavezető ugyanezt nyilatkozta a hét közepén a Reutersnek is.

A Gázai övezet déli részén, az egyiptomi határ mentén lévő Rafahban a háború előtt körülbelül 280 ezren éltek, azonban a harcok miatt az övezet többi részéből oda menekültekkel együtt már több mint 1,5 millióan zsúfolódnak össze a városban.

Blinken szerint a tűzszünet immár csak az övezetet ellenőrző Hamász terrorszervezeten múlik, és hamarosan kiderül, hogy beleegyeznek-e a fegyvernyugvásba és a túszok elengedésébe. A tűzszünetről és az október elején Gázába hurcolt izraeli túszok elengedéséről zajló megbeszélések szombaton folytatódnak Egyiptomban.

Azt Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője is megerősítette, hogy Izrael egyelőre semmiféle átfogó, a civilek védelmét garantáló tervet nem mutatott be Washingtonnak a tervezett művelettel kapcsolatban, bár, mint mondta, az offenzíváról többször egyeztettek, többek között Joe Biden amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is. Washington biztosítani akarja, hogy a megbeszélések folytatódjanak, mert nagyon fontos a palesztin életek, az ártatlan életek védelme.

Ezzel egy időben az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz is aggodalmát fejezte ki az izraeli hadsereg esetleges rafahi szárazföldi művelete ellen, pénteki, az X-en közzétett üzenetében pedig vérfürdőre figyelmeztetett. A WHO kiemelte, hogy az övezetben lévő 36 kórháznak mindössze a harmada működőképes, és nagyon nagy hiány van személyzetből és alapvető orvosi felszerelésből is.