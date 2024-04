Mesterséges intelligenciával veszi fel a harcot a medvékkel Japán

Mesterséges intelligencián alapuló medveriasztó rendszerrel kísérletezik Japán, miután az elmúlt évben megszaporodtak a medvetámadások a szigetországban.

A megoldást először Tojama prefektúrában tesztelik, ahol a rendszer kormányzati, önkormányzati és magántulajdonú biztonsági kamerák képeit figyeli majd, és ha sikeresen azonosítja a medvéket emberekhez közeli helyeken, akkor értesíti a helyi hatóságokat, rendőröket és vadászokat. A mesterséges intelligencia emellett igyekszik felvázolni az állatok mozgásának mintázatait is és megjósolni jövőbeli útjukat is – írja a The Guardian. Ha a teszt sikeres lesz, akkor az ország más, nagy medvepopulációval rendelkező részein is használni fogják a rendszert.

A bő termést szűk esztendő követte a medvék eleségéül szolgáló termények körében

A medvetámadások az állatok eledeléül szolgáló makk és bükkdió termésének fluktuációja miatt szaporodtak meg – a jó termés után sok bocs született, melyek nagyra is nőttek, utána azonban gyenge termés következett –, s a medvéknek márciusig 219 áldozatuk volt, amelyből hat volt halálos. Szakértők szerint

a gyerekek számának csökkenése ugyancsak hozzájárult a medvetámadások gyakoribbá válásához, ugyanis a gyerekzsivaly segít az állatok távoltartásában.

Hanamaki városában egy másik mesterségesintelligencia-rendszert próbálnak ki: a folyóparton állítanak fel mintegy harminc kamerát, s a rendszer a helyi lakosokat figyelmezteti, ha medvét észlel.

Az északi Hokkaido szigetén egy medvetámadást egy fedélzeti kamera rögzített a hónapban, míg pár nappal korábban egy 50 éves karatemester ugyancsak Hokkaido szigetén képes volt elijeszteni két medvét, miután egyiküket fejbe rúgta.