Jelentősen, 64 százalékról 56 százalékra esett az elmúlt három hónapban annak az esélye, hogy az Egyesült Államok gazdasága recesszióban van vagy belezuhan – derült ki egy hétfőn nyilvánosságra hozott felmérés eredményéből. A National Association of Business Economics (NABE) által az üzleti feltételekről megkérdezettek 53 százaléka véli úgy, hogy a világ legnagyobb gazdasága zsugorodni fog a következő 12 hónapban, 3 százalékuk pedig úgy gondolja, hogy már recesszióban van. A felmérést január 4. és 11. között végezték hatvan magánvállalat, illetve iparági szervezet megkérdezésével.

A vállalatvezetők sokkal optimistábbak az amerikai gazdaság állapotát illetően.

Fotó: Getty Images

Az amerikai mellett az eurózóna helyzetét is optimistábban ítélik meg a szakértők mostanában, szerintük az utóbbi is elkerüli az idén a recessziót. A véleményük alig egy hónap alatt változott meg: a Consensus Economics decemberi felmérésében még visszaesést jeleztek, a januáriban viszont már 0,1 százalékos bővülést várnak. A recesszió elkerülése a Financial Times beszámolója szerint az alacsonyabb energiaáraknak, a vártnál nagyvonalúbb kormányzati támogatásoknak, a meglepően sebesen lassuló inflációnak és a jelzettnél korábbi kínai nyitásnak köszönhető. Az utóbbi a várakozások szerint jókora lökést ad az idén az egész világgazdaságnak.

Múlt héten már a Davosban összegyűlt politikusok, gazdasági és vállalati vezetők is optimistábban nyilatkoztak a kilátásokról, és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is jelezte, hogy hamarosan megemeli a világgazdaság növekedési kilátásait. Az Erste azonban hétfő reggeli kommentárjában emlékeztetett, hogy

miközben a vezetők az Egyesült Államoktól kezdve Magyarországon át az Európai Unióig azt hajtogatják, hogy nem lesz recesszió, az amerikai hozamok továbbra sem ezt mutatják.

Az egyik nagyon erős indikátor, a tíz- és a kétéves hozamkülönbözet továbbra is mélyen a negatív tartományban van, mínusz 70 bázisponton, amire a 70-es években volt utoljára példa.

Szakértők korábban attól tartottak, hogy a világgazdaságban az idén Európa szenvedi el a legnagyobb visszaesést az ukrajnai háború miatt. Pár hete Kristalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója még arról beszélt, hogy 2023-ban „az Európai Unió fele recesszióban lesz”. Tavaly nyáron a szakértők még 90 százalékos esélyt adtak a gazdasági visszaesésnek, ez az arány mára 30 százalék alá esett. A JPMorgan a múlt héten még a közgazdászoknál is optimistább volt, 0,5 százalékra emelte az eurózóna idei növekedési kilátásait, nagyrészt arra alapozva, hogy a földgáz nagykereskedelmi ára az ukrajnai invázió előtti szintre esett vissza. Az amerikai bank azzal számolt előrejelzésében, hogy a gázár megawattóránként 76 euró körül alakul majd, míg korábban ennek a duplájára számítottak. (Egy euró 394,7 forint.)

Sven Jari Stehn, a Goldman Sachs közgazdásza szerint a kínai nyitás jókora lökést ad az európai, különösen a német külkereskedelemnek. Olaf Scholz német kancellár is „meggyőződését” fejezte ki, hogy Európa legnagyobb gazdasága elkerüli a recessziót, és hasonlóképpen vélekedett saját hazája kilátásait illetően Francois Villeroy de Galhau, a francia jegybank kormányzója is. Vannak azonban közgazdászok, akik még nincsenek meggyőzve. Silvia Ardagna, a Barclays Bank közgazdásza szerint ugyan lehetséges, hogy

a visszaesés nem lesz olyan mély, mint korábban gondoltuk, de az eurózóna gazdasága így is zsugorodni fog két negyedéven keresztül, ami kimeríti a technikai recesszió fogalmát.

Andrew Kenningham, a Capital Economics vezető európai közgazdásza pedig arra figyelmeztetett, hogy az Európai Központi Bank (EKB) agresszív kamatemelései miatt gyengébb lehet a talpra állás üteme.

A német kancellár biztos benne, hogy idén nem zsugorodik majd Európa legnagyobb gazdasága.

Fotó: Getty Images

Christine Lagarde, az EKB elnöke Davosban jelezte, hogy a februári és a márciusi ülésen is 50 százalékkal emelik majd a betéti kamatlábat, amely tavaly június óta már 2,5 százalékponttal, 2 százalékra ugrott. Ez olyan ütemű szigorítás, amilyet az euróövezet gazdaságai korábban még nem tapasztaltak.

Az eurózóna gazdasága elkerülheti a recessziót, de a kamatlábaknak talán hosszabb ideig magasnak kell maradniuk. Úgy tűnik, hogy a legrosszabb esetben enyhe recesszió következhet be, de ezt gyenge fellendülés fogja követni

– mondta ezzel kapcsolatban Kenningham.