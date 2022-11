Történelmi csúcsra futottak hétfőn a vezető indiai tőzsdeindexek, ami nagy szó, tekintve, hogy 2022 eddig a részvénypiacok mélyrepüléséről szól.

Az NSE Nifty 50 index 0,53 százalékos emelkedéssel, 18 611,05 pontos historikus csúcsot állított be hétfőn, túlszárnyalva a 2021. október 19-én elért korábbi rekordot. A nap folyamán a BSE Sensex index 0,61 százalékkal került feljebb, s 62 674,49 ponttal szintén történelmi csúcsra emelkedett. A Nifty az Indiai Nemzeti Értéktőzsde (NSE) 50 legnagyobb vállalatának teljesítményét képezi le, míg a Sensex a Bombay Értéktőzsde (BSE) 30 legnagyobb kibocsátója részvényeinek teljesítményét méri.

az indiai olajipari vállalatok lendületes árfolyam-emelkedésével magyarázta a tőzsdeindexek felfutását,

mondván, a nyersolaj ára csökken a kínai zavargások miatt: a tüntetők a zéró-Covid-korlátozások ellen tiltakoznak és az elnök lemondását követelik. A kaotikus helyzet pedig keresleti aggodalmakat kelt az olajpiacon, ahol a kínai olajimport visszaesését árazzák. A Brent hordónkénti ára 83 dollár alá süllyedt, a WTI jegyzése 76 dollár közelében mozog.

A nyersolaj áresése jól jön az olajimportáló indiai gazdaságnak.

Az indiai részvényárfolyamok hétfői emelkedése annál is feltűnőbb, mert a nagy ázsiai piacok negatívban kezdték a hetet. A Hang Seng 1,57 százalékos, a Shanghai Composite 0,75 százalékos, a Nikkei 0,42 százalékos visszaesést mutatott.

Kiugróan teljesített India legnagyobb kapitalizációjú cége, a Reliance olajválallat, amely közel 4 százalékot ralizott,

s a Bharat Petroleum, mely 4,61 százalékot ugrott.

Az indiai olajipar pörgését látva nem érdemes leragadni a Brent- és a WTI-jegyzésárak alakulásánál. Ebben a hónapban jelentette ki Moszkvában Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszter, hogy

India továbbra is orosz olajat fog vásárolni, mivel az előnyös az országnak.

Miközben a Biden-adminisztráció hiába győzködi Delhit, hogy álljanak be az oroszországi szanciók mögé, szeptemberben már az orosz könnyűolaj, az ESPO exportjának egyötödét vásárolta India. Míg az orosz–ukrán háború első hónapjaiban a gyengébb minőségű Ural típusból halmoztak készleteket. Az Ural most 58 dollár, az ESPO 74 dollár hordónként.

A diszkontáron vásárolt orosz kőolajból előállított indiai finomított termékek, így például a gázolaj az Egyesült Államok piacára is eljutottak, még a nyári hónapokban is. Az európai országok ősszel is folyamatosan vásároltak dízelt Indiából és Kínából.