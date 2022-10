Szeptemberben azért ugrott meg napi 2 millió hordóval Kína olajimportja, mert az ország felkészült a növekvő európai üzemanyag-kereslet kielégítésére. Kevesebb mint két hónapon belül az orosz olajjal szembeni embargó lép életbe az EU-ban, két hónap múlva pedig az olajtermékekre. Európa arra számít, hogy mivel a kínai belső kereslet alacsony marad, Kína télen az olajtermékek kulcsfontosságú szállítójává válhat – írja Irina Slav az oilprice.com-nak.

A cikk írója Clyde Russellt idézi, aki a Reutersnek számolt be a napi 2 millió hordós ázsiai importtöbbletről, megjegyezve, hogy az olajkészletek nagy része Kínában és Szingapúrban gyűlik fel. Augusztusban mindkét országban karbantartást végeztek a finomítókban. E létesítmények kihasználtsága szeptemberben már nőtt a szokásos téli felkészülés mellett az európai embargók említett közeledte miatt. Dízelből már most is hiány van Európában, amely már az embargó előtt, önként leállította az oroszországi dízel behozatalát. Ez fokozza a rekordmagas árak miatti aggodalmakat, valamint az üzemanyaghiány miatti recessziós félelmeket – írja a lap.

Kerülő a kínai finomítók felé

Az Energy Intelligence Unit legutóbbi jelentése által idézett nagy kereskedők szerint az Egyesült Államok esetleg növelheti európai üzemanyag-szállítását, főleg, mivel az orosz üzemanyagot is olyan térségekbe irányítják, ahol azt el is tudják adni, beleértve Ázsiát és Dél-Amerikát. Az orosz üzemanyag egy része azonban továbbra is Európába kerül – csak egyszerűen Kínából érkezik. A cikk szerzője rámutat arra az ironikus helyzetre, hogy az orosz olaj fizikailag továbbra is áramlik Európába, bármit is tesz ez ellen Európa.

Az Indiából Európába irányuló üzemanyag-ellátás azt bizonyítja, hogy az EU-nak nincs problémája az orosz olajtermékekkel, amíg azok nem közvetlenül Oroszországból származnak.

És ez valószínűleg még sokáig így lesz, mert az olajtermékek iránti fizikai kereslet stabil marad mindennemű geopolitikai játszma ellenére is, amíg az árak túl magasra nem emelkednek. Ám még ekkor sem esik azonnal a kereslet. Még ironikusabb, hogy az Európai Uniónak valószínűleg Kínára kell támaszkodnia a téli üzemanyag-ellátásban. Pedig Amerika példáját követve az EU is állást foglalt Kína növekvő dominanciája ellen a különböző globális piacokon. A Kínai Népköztársaság és az EU nem barátok, ahogy Európában mondják – írja a szerző, emlékeztetve, hogy Kína Európa létfontosságú áruszállítója.

Nincs elég dízel Európában

Abban, hogy az európai országoknak valószínűleg hamarosan a kínai mentőövet kell használniuk, nem a francia finomítók sztrájkja miatti üzemanyag-probléma az egyetlen gond. Az európai dízelhiány ebben a hónapban egyébként is nőni fog a finomítók szezonális karbantartásai miatt. Ez együtt napi másfél millió hordóval csökkenti a feldolgozókapacitásaikat. Ráadásul az EU egészében feszültté vált a gázolajellátás helyzete, a világ más részein pedig továbbra is szűkösek vagy drágák az energiaforrások.

Talán csak Kína kivételével.

A Bloomberg szerint – amelyet az orosz lap idéz – a kínai finomítók éppen az idén kapták meg a legnagyobb üzemanyagexport-kvótájukat. Ennek az az egyik oka, hogy továbbra is gyengén nő a belföldi kereslet a karanténidőszak elmúltával. A másik lehetséges ok az európai üzemanyagkereslet bővülése a fent leírt helyzet miatt. „Amíg a kínai gazdaság gyenge marad, és a készletek magasak, addig feldolgozókat arra ösztönzik, hogy csökkentsék készleteiket és exportjukat” – mondta a Bloombergnek az Oxford Institute for Energy Studies kutatója.