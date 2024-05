Összefognak a kínai elektromosautó-gyártók a Tesla ellen

A Nio ezentúl a BYD akkumulátorait is felhasználja majd, hogy az alacsonyabb árkategóriákba is be tudjon törni, ahol egyenesen a Tesla Model Y-t veszik célba. A Nio továbbra is jelen lesz a prémiumkategóriában, de igyekszik szélesíteni látókörét.

2024.05.07. 20:03 | Szerző: Mészáros Gergő

A BYD-tól szerzi majd be új, alacsonyabb árszabással érkező, Onvo névre keresztelt márkájának akkumulátorait a szintén kínai Nio elektromosautó-gyártó cég – értesült a Reuters három, az ügyhöz közel álló forrásra hivatkozva, a hírt azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg a hírügynökség érdeklődésére. A BYD-vel karöltve indul harcba a Tesla ellen a Nio / Fotó: A. Aleksandravicius Újratervez a Nio: reszkethet a Tesla A Nio, amely eddig elsősorban a prémiumkategóriás elektromos autók piacán volt jelen, ezzel a lépéssel nyit az alacsonyabb kategóriák felé is, első körben L60-as néven érkező modelljével, melyet a Tesla Model Y közvetlen versenytársaként tervez a piacra dobni. A Nio eddig legtöbb akkumulátorát a piacvezető CATL-től szerezte be, a Reuters szerint viszont távolról sem leváltani akarják a CATL-t, hanem kiegészítenék a beszállítói körüket egy alacsonyabb árszabással dolgozó akkumulátorgyártóval, hogy ők is nyomottabb áron adhassák majd el a felhasználásukkal készül járműveket. A részvénypiacokon is nagy a verseny a Nio, a Tesla és a BYD között A BYD ezentúl főleg kisebb kapacitású, ezáltal alapvetően is olcsóbb akkumulátorokat gyárt majd a Niónak, ami a BYD-nak is kedvező fejlemény: a cég ugyanis egy ideje már igyekezett nyitni alternatív bevételi források felé az EV-piacon saját autóértékesítésén túl. A BYD ugyanis eddig főként csak saját felhasználásra gyártott akkumulátorokat, tavaly például a teljes előállított mennyiségének mindössze 5 százalékát értékesítette tovább. Már egymástól lopják az ügyfeleket a kínai autógyártók A Kínában folyó ádáz autópiaci verseny egyértelmű nyertese a vásárló, aki 400 villanyautó-modell közül választhat, a gyártók pedig mindennap árkedvezményekkel bombázzák. A kínai cégek egyre durvább marketingfogásokat alkalmaznak – egymás ellen is. A kisebb akkumulátorokkal szerelt autók a világ legtöbb részénél sokkal kelendőbbek Kínában: az országban ugyanis széles körű, rengeteg állomással rendelkező gyorstöltő-hálózat létezik, továbbá egyre több olyan állomás is épül, ahol az autósok egészen egyszerűen ki tudják cserélni lemerült akkumulátorukat egy feltöltöttre, majd hajthatnak is tovább, így a kisebb kapacitás nem okoz gondot a mindennapi felhasználás során.