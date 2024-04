A Xiaomi piaci kapitalizációja több mint 406 milliárd hongkongi dollárra (több mint 19,6 ezermilliárd forint) nőtt, miután megkezdődött az első saját fejlesztésű elektromos autó, a Xiaomi SU7 – a Speed Ultra 7 rövidítése – értékesítése. Az alapvetően okostelefonjairól, robotporszívóiról és egyéb elektronikus eszközeiről ismert cég közölte, hogy az első 24 órában több mint 88 ezer előrendelés érkezett az autóra.

Fotó: Angel Garcia / Bloomberg / Getty Images

A vállalat még 2021-ben jelentette be, hogy belép az elektromos járművek piacára, a szedánt tavaly év végén mutatták be. A modellt felszerelik egy 16,1 collos, 3K felbontású központi érintőképernyős vezérlővel, egy feltöltéssel pedig 1200 kilométert képes megtenni. A vállalkozás eddig 1,2 milliárd dollárba költött a fejlesztésre, amin ezer mérnök dolgozott.

A Tesla Model S, a Nio és a Porsche luxusszedánjaira emlékeztető modell karosszériájának különlegessége, hogy teljesen saját fejlesztésű fémötvözetből áll, amely a Xiaomi Titans Metal nevet kapta és ennek megfelelően titántartalma is magas. Az autógyártást Pekingben, az állami tulajdoni BAIC autógyártóval közösen végzik annak évi 200 ezer darab kapacitású pekingi üzemében.

A Xiaomi SU7 alapmodell ára nem éri el a 30 ezer dollárt, amivel olcsóbb, mint a Tesla Model 3, de drágább a legnagyobb kínai villanyautó-gyártó, a BYD legolcsóbb, 10 ezer dollár körül kapható járművénél. A hatalmas érdeklődésnek hála, a vállalat részvényei 2022 januárja óta a legmagasabb értéket érték el.

A vállalkozás papírjai az elmúlt öt napban több mint 8 százalékkal erősödtek, egy év alatt pedig pedig 33,8 százalékkal nőtt az árfolyam, bár ez elmarad a 2020 decemberi csúcstól. A szárnyalás annak ellenére következett be, hogy a Citi Research elemzői szerint a vállalat 68 ezer jüant veszít autónként. Ha a Xiaomi idén 60 ezer járművet értékesíteni, akkor ez 4,1 milliárd jüan mínuszt termelne a cégnek.

Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a vállalat bevétele éves szinten 10,9 százalékkal, 73,2 milliárd jüanra nőtt 2023 negyedik negyedévben, míg az adózott eredménye 4,9 milliárd jüant ért el, ami több mint 236 százalékos emelkedést jelent. Ha helytállóak a Citi számításai, akkor egy negyedév profitját bukhatja a cég az e-autóval.

A Xiaomi 40,7 millió eladott telefonnal a világpiac 13 százalékát birtokolja a világpiacnak, amivel a világ harmadik legnagyobb okostelefon-gyártója, így tudja fedezni a veszteséget. A világ legnagyobb autópiacának számító Kína általában kihívást jelent az újonnan érkezőknek az árháború és a lassuló kereslet miatt, de a Xiaomi mélyebb zsebekkel rendelkezik, mint a legtöbb EV startup.

A cég okostelefonos szakértelme is előnyt jelent az autóhoz kapcsolódó szolgáltatások révén.

Az SU7 bevezetését követően más, hasonló modellekkel rendelkező kínai márkák is árcsökkentést jelentettek be. Az elemzők szerint idén a 200 ezer és 300 jüan közötti szegmensben mintegy 240 modell fog versenyezni a fogyasztókért, ami éves szinten 20 százalékos növekedést jelent. A Xiaomi járművei iránt a zsúfolt piac ellenére is nagy az érdeklődés.