Új szintre emeli az energiatárolást a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), amely, a napokban a mutatta be forradalmian új rendszerét, a Tianhenget, amit nemzetközi színtéren könnyebben megjegyezhető Tener néven forgalmaznak – hamarosan. Az egyetlen, szabványméretű, azaz 20 láb (6,1 méter) hosszúságú konténerbe sűrített akkumulátorok összesen 6,25 megawattórányi energiát képesek tárolni, 430 wattóra/liter energiasűrűség mellett.

Lítium-vasfoszfát akkumulátorcellák a CATL portfóliójából / Fotó: AFP

Utóbbi a piacon jelenleg elérhető legmagasabb mennyiség. A legmodernebb, hosszú használatra tervezett L-sorozatú lítium-vasfoszfát akkucellákból felépített Tener fontos tulajdonsága, hogy öt éven át folyamatosan, veszteség nélkül tud működni, magyarán nem mutatja az öregedés jeleit, mint más rendszerek.

Húszéves élettartamot ígér a CATL

A tároló 15 ezerszer tölthető újra, a jelenlegieknél 1,7-szer többször, élettartamát pedig húsz évben határozta meg a CATL. A Tener három magyar háztartás „rezsivédett” éves villamosenergia-felhasználásának megfelelő áramot tud leadni, de jelentősége egyrészt a nehezen elérhető helyek ellátásában van, ahol nincs hálózati infrastruktúra, s ahol például a töltés napelemek segítségével is megoldható, illetve a konténer egy nyerges vontatóval könnyedén a helyszínre szállítható.

Az elektromos autózáshoz nélkülözhetetlen töltési infrastruktúra kiépítését is jelentősen megkönnyíthetik a telepített konténerek. A másik, ennél jóval fontosabb terület a ciklikusan vagy ritmikusan változó megújuló energiaforrásokból nyert áram átmeneti tárolása.

Szimbiózis: a CATL energiatárolóiba gyűjtik a napelemekkel megtermelt áramot / Forrás: CATL

A napelemek nappal termelnek gőzerővel, de az áramfelhasználás jellegzetessége miatt azonban akkor lehet rájuk jobban támaszkodni, ha a hálózat számára aktuálisan felesleges energiát el tudják tárolni olyan időszakokra, amikor arra a rendszernek szüksége van és nem kell erőművi pluszkapacitások beindítása nélkül beavatkozni a komplex rendszer működésébe.

Ezt a hatalmas energiamennyiséget lehet időben ide-oda „mozgatni”, a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése mellett.

A nap- és szélerőművek mellé telepített tárolók hatalmas üzletet jelentenek a CATL-nek, amelynek energiatároló egységeinek forgalma tavaly 33 százalékos emelkedés után 8,31 milliárd dollárt tett ki. A divízió bővülése dinamikusabb, mint a teljes konszerné, amelynél 22 százalékos éves plusz mellett 55,4 milliárd dolláros forgalmat regisztráltak. Robin Zeng, a CATL elnöke szerint azonban az üzletág termelési értéke 2030-ban eléri az autóakkumulátor-gyártó üzletágét.

Az energiatároló konténerek iránt dinamikusan nő a kereslet, tavaly év végén a nap- és a szélenergia részesedése a kínai áramtermelésben elérte a 15,3 százalékot, sőt több régióban már húsz százalék fölé nőtt

– mondta Hui Dong, a Kínai Villamosenergia-kutató Intézet (CEPRI) vezető technológusa a CATL Tianhenget bemutató eseményén. Hozzátette, hogy jelenleg a Kínában telepített energiatároló rendszerek aktív élettartama átlagosan nyolc évre tehető, míg azokat eredetileg 15 évre hitelesítették, azaz jóval hamarabb bemondják az unalmast. A CATL húsz évre hitelesített megoldása forradalmi lehet, ha a valós és a várható élettartamot közelíti egymás – és inkább a megadott húsz év – felé.

A Nio egyik, Biatorbágyon készített akkucsere-konténere – CATL-telepekkel / Fotó: Nio

A CATL egyik stratégiai fejlesztő partnere, a Nio elektromosautó-gyártó jelenleg 2383 konténerből álló saját tulajdonú akkumulátorcsere-állomásokat üzemeltet, amelyek percek alatt automatikusan kicserélik a lemerült telepeket feltöltöttekre. A cserélhető akkupakkokat a CATL szállítja a Nio számára.

A rendszer egyelőre veszteséges, de más lesz a helyzet, ha a jelentős áramtároló kapacitásokkal rendelkező cseretelepeket rákötik a helyi hálózatra, így azok szükség esetén be tudnak szállni a csúcsigények kielégítésébe.

A szabályozási funkció használatáért természetesen fizet majd az áramszolgáltató. Az első ilyen dániai állomást már integrálták is az ottani áramellátó rendszerbe. A Nio európai piacra szánt akkucsere-állomásait egyébként Biatorbágyon szerelik össze 2022 ősze óta.