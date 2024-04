Fogynak a csapatok: már csak nyolcan állnak az első számú európai kupasorozatban. A Bayern Münchennél teljes az összeomlás, a PSG-nél Kylian Mpabbe miatt áll a bál, a csúcstalálkozó pedig egyértelműen a Real Madrid–Manchester City párosítás lesz a BL-negyeddöntők során.

A BL-negyeddöntők során még segítehet a PSG-n Kylian Mbappe/ Fotó: AFP

A negyeddöntők legnagyobbja tehát a Real Madrid és a Manchester City párharca, hiszen előbbi nyerte meg a BL-t a legtöbbször, 14-szer, utóbbi pedig a címvédő. Ráadásul zsinórban harmadik évben találkoznak az egyenes kieséses szakaszban, az elmúlt két évben pedig az is igaz volt, hogy amelyikük továbbjutott, utána meg is nyerte a sorozatot.

Ami a formákat illeti: a Real tavaly április, másképpen 27 mérkőzés óta nem veszített saját pályáján,

a City viszont elméletben megismételheti a tavalyi triplázását, hiszen odahaza versenyben áll a Premier League és az FA-kupa megnyeréséért is.

Ma este Madridra és Londonra érdemes figyelni

A keddre, azaz mára rendelt másik párharc az Arsenal és a Bayern München meccse lesz, amelyben homlokegyenest ellentétes hangulatban lévő csapatok találkoznak.

Az Arsenal a Premier League bajnoi címéért is versenyez, például Szoboszlai Dominik klubjával, a Liverpoolal / Fotó: AFP

Az Arsenal éppen a kitárgyalt Cityvel (és Szoboszlai Dominik klubjával, a Liverpoollal) versenyez az angol bajnoki címért, a Bayern viszont atomjaira esett szét mostanra: sorozatban begyűjtött tíz bajnoki cím után idén biztosan nem fog nyerni, a hétvégén a kiscsapat Heidenheimtől is kikapott kétgólos előnyről, és régóta hivatalos, hogy Thomas Tuchel vezetőedző a szezon végén távozik, nyilván Lőw Zsolt másodedzővel együtt. Viszont a következő bajnoki fordulóban éppen a magyar edző vezeti majd a csapatot, mert a felettesét eltiltották – ám ezt megelőzi a BL-mérkőzés.

Az a célunk még megvan, hogy eljussunk a Wembley-be

– mondta Tuchel, utalva arra, hogy akárcsak az Arsenal elleni negyeddöntő-odavágó, BL-finálé is Londonban lesz, csak másik stadionban. Hozzátette: mindent e célnak rendelnek alá, és elő sem fordulhat, hogy akár csak egy százalékot is csökkenjen az ambíciójuk.

Hasonlókat mondhat a PSG támadója, Kylian Mbappe is.

Milyen pénzek járnak a BL-negyeddöntők után?

Neki a nyáron lejár a szerződése jelenlegi klubjánál, és nyílt titok, hogy a Real Madridhoz szerződik. Csakhogy előtte akár ő is triplázhat a PSG-vel, amely biztosan vezet a francia bajnokságban, döntős a kupában, a BL-ben pedig a hullámzó teljesítményt nyújtó Barcelonával negyeddöntőzik.

Ráadásul a csapat tavaly november óta nem veszített semmilyen sorozatban (ez is pont 27 meccs, egyébként) annak dacára, hogy Mbappe, illetve Luis Enrique vezetőedző, illetve a klub kapcsolata messze nem tökéletes, a sztárcsatár sokszor csak a kispadon kezd.

Most aligha mellőzik, annál is inkább, mert a BL még a világfoci legnagyobb klubjai számára is látható bevételeket termel.

A Real Madrid és a Manchester City redszeresen találkozik az egyenes kiesées szakaszban / Fotó: AFP

A pénzdíjak három részből állnak össze:

vannak a folyó idényben produkált teljesítményből levezetett díjak,

a történelmi, tízéves teljesítményből származtatott, úgynevezett koefficiens alapján maghatározott összegek

és a tévéközvetítési díjakból származó pénzek.

A nagyjából 2 milliárd eurós (778,2 milliárd forintos) összdíjazást nézve a háromféle forrás megoszlása 55-30-15 százalék.

Mindezek alapján is a legfontosabb, hogy a pályán miként teljesít egy csapat.

Akik a negyeddöntőig eljutottak, azok mindenképp számolhatnak a következő tételekkel:

15,64 millió euróval (6 milliárd forinttal), ami a csoportkörbe jutásért járt,

plusz a csoportkörben aratott minden egyes győzelemért 2,8 millió eurót (1 milliárd forintot), a döntetlenekért 930 ezer eurót (362 millió forintot) is kaptak,

a legjobb 16 közé jutásért még 9,6 millió euró járt (3,7 milliárd forint),

a legjobb 8 közé jutásért pedig 10,6 millió euró (4,1 milliárd forint)

Innentől pedig a következők az elérhető pénzdíjak:

Elődöntőbe jutás: 12,5 millió euró (4,9 milliárd forint)

Döntőbe jutás: 15,5 millió euró (6 milliárd forint)

Kupagyőzelem: 20 millió euró (7,8 milliárd forint)

Kevésbé fizet jól az Európa-bajnokság

Ehhez képest a nyáron a magyar válogatott részvételével rendezendő Európa-bajnokságra megállapított összegek mérsékeltebbek – és Marco Rossi szövetségi kapitány is alulfizetett a kollégáihoz mérten.

Az Eb-re kijutás önmagában 9,25 eurót (3,6 milliárd forintot) ér, a csoportkörben 1 millió euró (389 millió forintot) jár a győzelmekért és 500 ezer euró (195 millió forint) a döntetlenekért. Utána pedig a következők a válogatottak által elérhető szakaszok és összegek:

Nyolcaddöntőbe jutás: 1,5 millió euró (584 millió forint)

Negyeddöntőbe jutás: 2,5 millió euró (973 millió forint)

Elődöntőbe jutás: 4 millió euró (1,6 milliárd forint)

Döntőbe jutás: 5 millió euró (2 milliárd forint)

Kupagyőzelem: 8 millió euró (3,1 milliárd forint)

Ha valamelyik nemzeti csapat annyira domináns lenne, hogy az összes mérkőzését megnyerné az Eb-n, a maximális begyűjthető pénzdíja 28,25 millió euró (11 milliárd forint),

a BL-ben ugyanez a tarolás 85,14 millió eurót (33,1 milliárd forintot) hozna.

Viszont máris tudhatjuk, hogy erre csak a címvédő angol Manchester Citynek van elméleti esélye, mivel hibátlanul zárta a csoportkört és a nyolcaddöntőjében is nyert oda-vissza. Egyébként a Deloitte pénzügyi versenyében aktuális ellenfele, a Real Madrid mögött zárt a második helyen, szóval, napjainkban is megáll Puskás Ferenc örökbecsűje, hogy „nagy pénz, nagy foci”.