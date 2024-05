Krausz Gáborral és a Breier Farmmal hódítaná meg Ausztriát a magyar szállodalánc

„Nagyon pozitívak a tapasztalataink Ausztriával kapcsolatban. Tavaly januárban vettünk át két egységet, majd azóta még hármat, így jelenleg öt házzal rendelkezik a Hilaris Hotels az osztrákoknál” – mondta a Világgazdaságnak a múlt héten a négycsillagos superior kategóriájú LifeStyle Hotel Mátrával bővülő szállodalánc tulajdonosa, Zentai Péter.

Jelenleg öt házzal rendelkezik a Hilaris Hotels az osztrákoknál / Fotó: Hilaris Hotels

A portfólióba tartozó 91 szobás Relax Resort Kreischberg 2008 óta őrzi a négy csillagot, a Murauban, közvetlenül a sífelvonó mellett található 23 szobás Gasthof Waldschlössl háromcsillagos minősítést kapott, a kreischbergi Hotel Alpenblick neve mellett ugyancsak négy csillag szerepel, de az övék még a Seppenwirt rendezvényház, valamint a St. Peter Hotel Murauerhof is.

Zentai szerint közelítenek az ezer ágyhoz, az elmúlt egy év visszajelzései alapján pedig bizakodással tekintenek a jövőbe. „Nagyon jó eredménnyel zártuk a 2023. december 1. és 2024. április 1. közötti síszezont: mintegy 23 százalékkal nőtt a kihasználtságunk, miközben az átlagáraink körülbelül 17 százalékkal emelkedtek” – ismertette, és kiemelte, a tavaly nyári időszak még a mostani télinél is jobban sikerült.

Bár ezekre az adatokra is büszke, arra még inkább, hogy

az ausztriai vendégkörük 75-80 százalékát magyarok adják.

„Nemcsak síelni jönnek hozzánk a magyar családok, hanem kerékpározni, raftingolni, siklóernyőzni vagy extrém sportolni. Idén is sok előfoglalásunk van már a nyári szezonra” – közölte az ingatlanfejlesztő.

A Hilaris Hotels magyar vendégei nem csak síelni mennek Ausztriába / Fotó: Hilaris Hotels

„Nekünk az is fontos, hogy nem csak a szállóvendégeink nagy része, hanem az alkalmazottaink is magyarok.

Százhúsz honfitársunk dolgozik kint nálunk, szállást, étkezést, szakmai továbbképzést biztosítunk számukra. Az utóbbira nagy hangsúlyt fektetünk, mert tisztában vagyunk azzal, hogy magyarként csak így maradhatunk versenyképesek külföldön

– állapította meg.

Az üzletember arról is nyilatkozott, hogy az ausztriai béremeléseket sikerült lekövetniük, az üzleti modelljük révén pedig hosszú távra rendelkeztek be a „sógoroknál”.

Krausz Gáborral (balra) és a Breier Farmmal hódítanák meg Ausztriát Zentai Péterék / Fotó: Hilaris Hotels

Krausz Gábor keze munkája, szaktudása, tapasztalata minden tál ételben benne van

A gasztronómiáért mindkét országban Krausz Gábor sztárséf felel, aki jól ötvözi az egészségtudatos táplálkozási trendeket az általunk kedvelt és megszokott fogásokkal. „Nagyon szeretik az emberek Gábort, szinte már rajonganak érte. A keze munkája, szaktudása, tapasztalata benne van minden tál ételben” – mondta Zentai, nyomatékosítva: javarészt itthoni alapanyagokból és receptekből dolgoznak a szakácsok az egykori monarchia, az ottani lehetőségek és a szezonalitás figyelembevételével. „Azt kértük Gábortól, hogy olyan menüsort alakítson ki, amelyben visszaköszön a magyarságunk, és amely ünnepli a gasztronómiánkat. Ezt a kérésünket ő nagyon komolyan vette” – jegyezte meg a hotellánc tulajdonosa.

A Hilaris Hotels ausztriai vendégkörének 75-80 százaléka magyar / Fotó: Hilaris Hotels

A Hilaris Hotels szakmai és stratégiai partnere lett a Breier Farm

A médiából is jól ismert Krausz munkája túlmutat a receptkönyveken, miután a próbafőzéseken is mindig részt vesz, és a kiszolgálás mellett az ételek minőségét is folyamatosan ellenőrzi, ahogy a beszállítókat is. Az egyik szakmai és stratégiai partnerünk a Breier Farm.

A farm két részből áll, egy 80 hektáros gyümölcsösből, amelynek egy részét „szedd magad”-akciók keretében szüretelik, továbbá egy 120 hektáros gazdasági területből, amelyen

három termelőüzem,

állattenyésztő telep,

a nagyközönséget kiszolgáló tanyabisztró,

mintabolt, valamint

egy háromcsillagos panzió is található.

Az alapkoncepció szerint a sajtgyártás az elsődleges tevékenységük, ehhez saját tejet használnak fel, mégpedig 98 százalékban olyat, amelyet magyar tarka tehenek adnak. „Az a minőség, amelyet ők képviselnek, most nálunk is megjelent, és erre roppant büszkék vagyunk” – mondta Zentai Péter.