Nemcsak a magyaroknak luxus az Adrián nyaralni

Túlturizmus már Horvátországban is? – korlátozásokkal készülnek elejét venni a problémáknak Repülőrajttal kezdte, avagy rekordokkal folytatja az idei évet is a horvátországi magyar turizmus, idén már az első négy hónapban 40 ezer magyar turista érkezett, összességében 9 százalékkal több mint az előző év azonos időszakában. A Horvát Idegenforgalmi Közösség keddi budapesti tájékoztatóján elhangzott, hogy az első negyedévben már 122 ezer magyar vendégéjszakát regisztráltak, ami 18 százalékkal haladja meg az elmúlt esztendő ugyanezen időszakának számait. Mindeközben Horvátország már a túlturizmus ellen is felkészül, a városok korlátozhatják a vendéglők és szálláshelyek számát, sőt, ökológiai hozzájárulást is szedhetnek.