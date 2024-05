Orbán Ráhel jó hírét vinné Magyarországnak

Kerekasztal-beszélgetésen mutatták be a BDPST V. kerületi luxusszállójának, a Hotel Dorotheának a művészeti és dizájnkoncepcióját, az eseményen a vállalat kreatív igazgatójaként Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya is részt vett.

Fotó: Teknős Miklós

Orbán Ráhel beszélt arról, hogy milyen elvárásokkal és megkötésekkel jár az, hogy az ötcsillagos szállodát a Marriott International üzemelteti az Autograph Collection Hotels márka alatt, sőt a beszélgetést követően interjút is adott a Blikknek.

Nem ma kezdte a vendéglátást Orbán Ráhel

Ebben elárulta, hogy tizenöt éve dolgozik a vendéglátásban, amit előtte tíz évig tanult és azt is, hogy mi a BDPST missziója: Magyarország és Budapest ismertségének a növelése annak tudatosításával, hogy mi mindent alkottak és találtak fel a magyarok. Ugyanis

számos, világszerte ismert magyar találmányról sokan nem tudják, hogy az a magyarokhoz köthető.

Szeretnék tehát a vendéglátás és az idegenforgalom által is jó hírét vinni a magyar kultúrának. Ezért visszatérő dizájnelem a Hotel Dorotheában is a szódásüveg, ami magyar találmány. A szállodába bejelentkező vendégeket is levendulás szódával kínálják.

A miniszterelnök lánya azt is elmondta, hogy a BDPST következő nagy projektje a Gellért szálló felújítása a Mandarin Oriental luxusszállodalánccal együttműködésben, ami szerinte már azért is nagy felelősséggel jár, mert Budapest egyik legikonikusabb épületéről van szó.