Tetbury az elmúlt évtizedben rohamos gyorsasággal vált Cotswolds egyik eldugott, de annál szebb kisvárosából az angol gazdagok és külföldi luxusvendégek egyik központjává. Annak ellenére, hogy a turizmus felfelé ível, a helyieknek nem tetszik, hogy tehetős városiak és szupergazdagok váltják egymást az év minden napján, második otthonokat vásárolnak, és nagy terepjárókkal szennyezik a környezetet, és megzavarják a kisváros csendjét – ez pedig sokat elárul az angol luxus fogalmáról, ami merőben más, mint Európa más területein.

Angol luxus: a vidéki kisváros, ahol még a királynak is van háza / Fotó: Shutterstock

Ilyen a vidéki angol luxus

Mindezek ellenére Tetbury egyre szélesebb érdeklődésnek örvend, és nemcsak a gazdagok látogatják meg az angol vidék egyik legszebb települését. Tetbury látogatóit jól jellemzi, hogy általában kígyózó sorokban várakoznak sós karamelles fánkért, és az utcák tele vannak ügyetlenül leparkolt luxusautókkal. Az árak pedig nem riasztják vissza az ide érkezőket: példának okáért a Highgrove boltban 60 fontba (27 ezer forint) kerül egy üveg méz – írja a The Telegraph.

Elsősorban a külföldi vendégek kényelmét szolgálja ki a Calcot Manor luxusszálloda,

amely mellé nemrég egy új, 5 millió font (2,2 milliárd forint) értékű wellness- és fitneszkomplexum épült Gabonabolt (Grain Store) néven. Nem meglepő módon a tagság nem olcsó: nem szállodai vendégeknek havi 140 font (63 ezer forint), a részletesen testre szabott edzések óránként 55 fontba (25 ezer forint) kerülnek.

A Highgrove House, III. Károly vidéki háza Tetbury mellett / Fotó: Getty Images

A Calcot Manort röviden úgy lehetne leírni, hogy a wellness találkozik a Micimackónak is otthont Százholdas pagonnyal: a falakban vágott rönkhalmok és a folyosókon hatalmas illatos gyertyák sorakoznak, két fordulóval arrébb pedig a Gabonabolt modern környezete fogad. Viszont, a luxusszállodán érződik, hogy nincs teljesen felkészülve a megnövekedett forgalomra: a személyzet túlterhelt az étteremben, az ételek hagyományosak, trendi fogásokkal és megbízható ízvilággal.

Tetbury luxusszállodájában 334 fontba (közel 151 ezer forint) kerül egy kétágyas szoba éjszakánként, reggelivel.

A királyi család is kiveszi részét a vidéki életből

A 2021-es Palaces on Wheels kerékpártúra megnyitója / Fotó: Getty Images

III. Károly brit király is kedveli a vidéki életet, Kamilla királynéval még házuk is van Tetbury mellett, a Highgrove House. A király kimondottan szereti a békés sétákat: tavaly szeptemberben kerékpárosok is véletlenül belebotlottak a Skót-felföldön sétáló III. Károlyba. A király akkor nekik is elmondta, hogy kedveli az ilyen sétákat, és szereti a csendet és a nyugalmat.

Pár évvel ezelőtt még jótékonysági kerékpártúrát is szervezett Tetburyben.

2021-ben 30 kerékpárost hívott meg Highgrove-ba, innen indult a 250 mérföldes Palaces on Wheels túra, melynek elején maga III. Károly is kerékpárra ült (aki akkoriban még Károly herceg volt, hiszen 2022-ben, II. Erzsébet halála után koronázták meg).

A király május eleje óta újra munkába állt és ismét részt vesz nyilvános eseményeken, először azóta, hogy nyilvánosságra hozták rákbetegségét. Az uralkodó kezelése jól halad.