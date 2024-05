Katar a földgáz utáni időkre készül – ebben látják a jövőt

Katar turizmusa szárnyalni kezdett az elmúlt években, ám az Öböl-menti kis államnak ez még nem elég, tovább fejlesztené és liberalizálná vendéglátóiparát. Szaad bin Ali Al Kharji, a Katari Turisztikai Hatóság elnökének egy lapinterjúban elismerte, hogy Katar túlságosan korlátozza a szálláshelyek nyitvatartási idejét, és az engedélyezés is szigorúbb a kelleténél. Azt ígérte, hogy ezeken változtatnak a jövőben.

Katar turizmusa rohamléptekben fejlődik

A 2022-es katari foci vb megalapozta a 2,5 milliós arab állam turisztikai népszerűségét: tavaly négymillió látogatót fogadott, ami 39 százalékos növekedés a világbajnokság évéhez képest. A tendencia idén is folytatódik, Dohába, az 1,2 millió lakosú fővárosba annyian érkeztek januárban, mint még soha. A 700 ezer látogató eléréséhez nagyban hozzájárult, hogy a város adott otthon az AFC Ázsia-kupa kontinens-bajnokság focimeccseinek. Februárban pedig Katarban rendezték a vizes vb-t. Az első negyedévben a rendelkezésre álló 39 ezer szállodai szoba háromnegyedét kiadták.

Innen érkezett a legtöbb turista Katarba 2023-ban a hivatalos adatok szerint:

Szaúd-Arábia, 1 millió 22 ezer fő India, 420 ezer fő Németország, 169 ezer fő Egyesült Államok, 165 ezer fő Egyesült Királyság, 160 ezer fő Kuvait, 141 ezer fő Bahrein, 140 ezer fő Omán, 136 ezer fő Egyesült Arab Emírségek, 127 ezer fő Pakisztán, 90 ezer fő

A turisták 44 százaléka a szomszédos Öböl-menti országokból (Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán és Szaúd-Arábia) érkezett, míg az Európából, az Egyesült Államokból és Ázsiából ide látogatók száma megugrott.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év utolsó három hónapjában 11 579 fő utazott Dohába a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről.

Sportturizmus, egészségturizmus, konferenciaturizmus

A kis arab állam egyre nagyobb szerepet tölt be a nemzetközi sportporondon. Ez volt az első közel-keleti ország, amely otthont adott a FIFA-világbajnokságnak, többségi tulajdonosa a Paris Saint-Germainnek, a francia bajnokcsapatnak, valamint tavaly óta Forma–1-es futamot is rendez. Jövőre Doha ad otthont a FIFA Arab Kupának, 2027-ben pedig a FIBA kosárlabda-világbajnokságnak.

Al Kharji elmondta, hogy látogatóik között

nemcsak a szurkolókra, de a családokra, a gyógyulni vágyókra és az üzleti konferenciák résztvevőire is számítanak.

Erre jó példa a Katari Gazdasági Fórum, amelyet a héten rendeznek meg üzleti vezetők, gazdasági potentátok részvételével.

Az arab állam számos művészeti és divatrendezvénynek is otthont ad. A turistáknak létrehozott idegenforgalmi weboldal több rendezvényre is csábítja az utazókat. Katar fogja rendezni Dohában a következő évtized minden második évében a Genfi Nemzetközi Autókiállítást is. Al Kharji pedig arról is beszámolt, hogy a Web Summitra februárban 17 ezren érkeztek a városba, amely a következő négy évben is szervezője lesz a rendezvénynek.

Az államvezetés célja, hogy Katar 2030-ban már 6 millió külföldi látogatót fogadjon, azaz tíz év alatt megháromszorozza vendégeinek számát, továbbá hogy az idegenforgalmi ágazat a bruttó hazai termék hatodára nőjön.

Katar diverzifikálni akarja gazdaságát, azaz szeretné elérni, hogy a földgázexport súlya csökkenjen. A vezetés ugyanis rájött, hogy a fosszilis energiahordozók kora a végéhez közeledik, és a kereslet visszaesésével a társadalmi jólét várhatóan hanyatlásnak indul.

Más arab ország is a turizmusban látja a jövőt

Nincsenek ezzel másképp a többi Arab-öböl menti ország sem. Az Egyesült Arab Emírségek például célul tűzte ki, hogy 2031-re 122 milliárd dollárra növeli a turizmus hozzájárulását a GDP-hez, és Szaúd-Arábia is hasonló célokat fogalmazott meg.

Kuvait, Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Omán és Szaúd-Arábia azt tervezi, hogy

a schengeni övezet példájára egységes vízumrendszert vezetnek be, megkönnyítve a turisták belépését.

Katar és Szaúd-Arábia nemcsak versenytárs, hanem partner is a turizmusban. A két arab állam közös programokat szervez, lehetővé téve, hogy egy utazás keretében fedezhessék fel a turisták a két országot – jegyezte meg a Bloomberg.

Katar politikacsináló szerepben

Katar az elmúlt évtizedekben jól helyezkedett, méretéhez képest nagyobb szerepet vívott ki a nemzetközi politikai és gazdasági életben, amihez hozzásegítette az is, hogy gazdag földgázban. Magyarország is vásárol innen cseppfolyós földgázt (LNG). Jelentőségét mutatja az is, hogy Novák Katalin is látogatást tett Dohában, köztársasági elnökként ide utazott utoljára, tervezett tartózkodását megszakítva érkezett haza, hogy lemondjon tisztségéről.

Katar az elmúlt fél évben leginkább az izraeli háború kapcsán került be a hírekbe mint a legfőbb közvetítő a Hamász és Izrael között, és amely otthont ad a terrorszervezet politikai vezetésének. A kis ország a médiában is otthonosan mozog. Sokáig független, több nyelven működő arab televízióként tartották számon az al-Dzsazírát, amely azonban egyre inkább a politika szolgálatába állt, s amelyet Benjámin Netanjahu miniszterelnök erre hivatkozva május elején betiltott Izraelben.