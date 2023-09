A pihentető, regeneráló alvás olyan sok embert elkerül, hogy új típusú nyaralási-pihenési forma kezd kialakulni. A szállodák és wellness üdülőhelyek „alvóturizmus” programokat indítanak, amelyek túlmutatnak a plüss ágyneműn és a sötétítőfüggönyön – írja a CNBC. A Google Trends által közzétett adatok szerint a valós idejű mesterséges intelligenciát használó ágyaktól az ügyeletes hipnoterapeutákig egyre több hely van, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy az utazók tökéletes körülmények között merüljenek álomba este.

A zűrzavarmentes esztétika tölgyfát és környezeti világítást tartalmaz, a szobák hangszigeteléssel és tisztított levegővel rendelkeznek.

Fotó: ariadna de raadt

A CNBC néhány példát is hoz a sok közül, amelyek valamennyikének megvan a sajátos egyedisége. Azok számára például, akik teljesen ki akarnak kapcsolni, London két Zedwell szállodáját is ajánl: minimalista szobákkal rendelkezik, amelyek mentesek a „zavaró tényezőktől” – például televízióktól, telefonoktól és még ablakoktól is – a honlapja szerint. A zűrzavarmentes esztétika természetes tölgyfát és környezeti világítást tartalmaz, a szobák hangszigeteléssel és tisztított levegővel rendelkeznek.

Még az utazási időeltolódásra is gondolnak

Az alváshiányos vendégek általában három-tíz napos alvási wellness programot foglalhatnak a Six Senses Laamuban. A hotel honlapja szerint

minden tartózkodáshoz alváskövetés, wellness-szűrések, gyógyfürdőkezelések, meditációs vagy légzőgyakorlatok és táplálkozási tanácsok tartoznak, de vannak jóga- és ájurvédikus kezelések is.

A látogatók pedig hozzáférést kapnak a Timeshifter alkalmazásához (a televíziók esetében lehetőség van arra, hogy az élő tévéadást egyetlen gombnyomással megállítsuk. Ilyenkor a felvevő azonnal rögzíteni kezdi az adást, amelyet később a play gomb megnyomásával indíthatunk el), hogy megfékezzék a jet lag (időeltolódás) okozta kellemetlenségeket. A Six Senses egyes üdülőhelyein – így például Svácban, a Fidzsi-szigeteken, Indiában, Törökországban és Thaiföldön – alváscsomagok is elérhetők.

New York nyugtalan alvói számára a Park Hyatt felfrissítette három „Sleep Suite”-ját a Bryte „Balance” intelligens ágyainak legújabb verziójával.

A matrac hangokat játszik le, és finom mozdulatokkal elaltatja a vendégeket. Az ébredéshez az ágy 15 perc alatt fokozatosan elmozdul, hogy a felhasználók lassan és hangtalanul újra felébredjenek.

A matracon belül mesterséges intelligencia kifejlesztette párnák mátrixa alkalmazkodik a test mozgásaihoz, hogy valós időben is csökkentse a nyomást.

Vannak üdülőhelyek, amelyek különböző technológiákat alkalmaznak az alvási wellnesshez vibrációs és hangterápia révén.

Fotó: fokke baarssen

A lakosztályok aromaterápiás párásítással és pihentető illóolaj-keverékkel, valamint „alvással kapcsolatos könyvek” gyűjteményével is rendelkeznek a szálloda ajánlása szerint.

A Googe Trends adatai szerint Malminder Gill alvásspecialistával és hipnoterapeutával együttműködve

a londoni The Cadogan rendelkezik egy úgynevezett „Sleep Concierge” szolgáltatással, amely meditációval, párnamenüvel, súlyozott takaróval, lefekvés előtti teakeverékkel és illatos párnaköddel szolgálja ki a vendégeit.

Mindemellett – a szálloda webhelye szerint – ha extra segítségre van szüksége az ott alvónak, lefoglalhatnak egy terápiás foglalkozást Malminder Gillnél egy-egy szobai alvássegítéshez.

A világ egyik leghíresebb „beach”-e

Nem maradhat ki a sorból természetesen Miami sem: a Carillon Miami Wellness Resort óceánparti szobáihoz ez az üdülőhely különböző technológiákat alkalmaz az alvási wellnesshez vibrációs és hangterápia révén, amely „teljes kikapcsolódást biztosít még a legelfoglaltabb elmék számára is” – olvasható a szálloda honlapján.

Már a tengerparti kilátás is megnyugtatja lefekvés előtt a vendégeket.

Fotó: NavinTar

A Bryte Balance matracokon kívül az üdülőhely hipnózist, sós vizes fürdőterápiákat kínál, amelyek lehetővé teszik a vendégek számára, hogy elmerüljenek a 800 font Epsom-sóval megtöltött vízben, és egy „Somadome” meditációs futurisztikus meditációs kamrát, amely a színek és a hangok segítségével nyújt tökéletes kikapcsolódási élményt.

Végül, de nem utolsósorban

a spanyolországi Sha Wellness Clinic, Alicante luxusszálloda és wellness-klinika vendégei részt vehetnek Vicente Mera alvásgyógyász szakember orvosi „Alvásgyógyászat” programjában. Ennek része az alvási konzultáció, éjszakai poligráf, folyamatos pozitív légúti nyomás (CPAP).

Ezekkel a módszerekkel, valamint egyedi tesztekkel mérik az alvási és nappali mutatókat, például a nyugalmi pulzusszámot és a pulzusszám változását. Majd mindezek alapján valamennyi vendég számára egy wellness-terv készül, amely magában foglalja a stresszkezelést és a hidroterápiát.