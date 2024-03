Óriási, mutáns juhokat tenyésztett egy amerikai vadász – rács mögé kerülhet

A 80 éves Arthur „Jack” Schubarth meglehetősen érdekes módját választotta a jövedelem-kiegészítésnek. Az amerikai Montana államban élő férfi hatalmas, mutáns juhokat tenyésztett a farmján, az állatokat pedig akár 10 ezer dolláros áron eladta hobbi vadászoknak.

A képen egy Marco Polo argali juh koponyája látható.

Fotó: Biosphoto via AFP

Schubarth, aki maga is vadász, több mint két négyzetkilométeres farmján végezte érdekes hobbiját, amivel a vád szerint megsértette a vadállatok kereskedelméről szóló amerikai törvényeket

– írta meg a Telegraph.

Kísérleteihez Schubarth Közép-Ázsiából vásárolt, ott elejtett Marco Polo argali juh szövetet, főleg heréket. A Marco Polo argali juh, a széles körben ismert állat egyik alfaja, ami a velencei kereskedőről, Macro Poloról kapta a nevét. A hímek átlagosan 113 centiméter magasra nőnek meg, és 126 kilogrammot nyomnak. Az állat legkülönlegesebb része a szarva, ami akár 190 centiméter hosszúra is megnőhet.

A külföldről beszerzett heréket Schubarth egy amerikai laboratóriumba küldte, ahol klónozott embriókat hoztak létre a Marco Poloból. Az embriókat a farmon beültette a nőstény juhokba, a megszületett állatokat pedig Montana Mountain Kingnek, vagy MMK-nak nevezte el. Schubarth itt nem állt meg a kísérletekkel, hiszen a kifejlett Montana Mountain King juhok spermájával több más juhfaj nőstényeit termékenyítette meg, hogy minél több hibridet hozzon létre.

Az igazán nagyra nőtt mutánsokat végül Texasban adta el 10 ezer dollárért.

Schubarth az állatok amerikai szállításához más fajok hamisított egészségügyi tanúsítványait használta fel, hogy a hatóságok azt gondolják, hogy valódi, engedélyezett juhokat szállít.

A vád szerint a férfi Montana Mountain King spermát más tenyésztőknek is értékesítette.

A montanai főügyészhelyettes Todd Kim közölte, hogy Schubarth az Egyesült Államok állatvédelmi törvényeit, illetve a nemzetközi jogot is megsértette. A férfit akár 5 év szabadságvesztésre is ítélhetik, valamint emellé legfeljebb 250 ezer dollár pénzbírságra is számíthat. Az ítélethirdetést július 11-re tűzte ki a bíróság.