Mosómedvék keserítik a gazdák életét Japánban

Egyre nagyobb zűrzavart okoznak a Tokió környékén elszaporodott mosómedvék, amelyek egy, az 1970-es években bemutatott anime hatására háziállatként tartott állatok utódai.

Mosómedve / Fotó: Shutterstock

A japán főváros környékén elfogott mosómedvék száma sajtóbeszámolók szerint az elmúlt évtizedben megötszöröződött így a 2023 áprilisában véget ért költségvetési évben 1282 mosómedvét fogtak be a hatóságok, szemben az egy évtizeddel korábbi 259-cel – írja a The Guardian.

Eleinte jó ötletnek tűnt mosómedvét tartani

Japánban egyébként létezik egy kutyafajta, a tanuki vagy mosómedve kutya, ami a népi hiedelmek szerint jó szerencsét hoz. A mosómedvék nem őshonosak a szigetországban, sőt a környezetvédelmi minisztérium 156 fajt tartalmazó invazív fajok listáján is szerepel.

Tanuki, avagy mosómedve kutya / Fotó: Shutterstock

Háziállatként a mosómedvék

a hetvenes években bemutatott Rascal, a mosómedve című anime hatására lettek népszerűek,

ám sokan megszöktek fogságukból vagy épp a gazdáik engedték őket szabadon, hogy mára már súlyos gondot okozzanak a hatóságoknak. Az állatok főként a Tokió nyugati, dombos külvárosai környékén tanyáznak és sok gondot okoznak a gazdáknak a vetés megrongálásával.

A japánok nem unatkoznak

Ráadásul a mosómedvék nem csupán rendkívül szaporák, de gyorsan alkalmazkodnak a szokatlan környezethez is. Jól érzik magukat a vidéki területeken is, ahol a 2022-es költségvetési évben 450 millió jen (több mint 1 milliárd forint) kárt okoztak, főként a gyümölcsökből, zöldségekből és haszonállatokból lakmározva, de érkeztek jelentések arról is, hogy megeszik a veszélyeztetett tokiói szalamandrákat is. A cukinak tartott állatok

sokszor kiszabadulnak a nekik állított csapdákból is, tovább nehezítve a hatóságok dolgát.

Az esetről eszünkbe juthat az egykori kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar vízilovainak története is, amely Kolumbia számára okoz egyre nagyobb fejfájást, miután a hatóságok túl sok vesződségnek találták az eredeti négy állat elszállítását. Ma már a tervek 70 víziló elszállításáról szólnak, ami a populáció kicsivel több mint felét jelenti.