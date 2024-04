A kormányzat és a szektor együttes célja, hogy növelje a nők arányát a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, gyűjtőnevén MTMI-területeken a felsőoktatásban és aztán a munkaerőpiacon is. Az érintett technológiai vállalatok a jövő héten, április 25-én nagyszabású kampánnyal igyekeznek majd bemutatni, hogy miért is érné meg a fiatal hölgyeknek, ha elindulnának ezen útvonalakon.

Javítani kéne a nemek arányán az MTMI-területeken/ Fotó: Lányok Napja

Hankó Balázs felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért, felnőttképzésért felelős államtitkár tavaly tavasszal is elmondta már: a cél, hogy Magyarország 2030-ra az tíz legjobb innovátora között legyen, továbbá minden második felsőoktatásban részt vevő hallgatónk az MTMI-területen tanuljon, közöttük pedig nőjön a nők jelenleg 25 százalékos aránya.

Ezt most a Lányok Napja-kampány szervezői 23 százalékra módosították, amikor felhívták a figyelmet:

a munkaerőpiacon egyre jobban felértékelődnek a technológiai és informatikai ismeretek,

de a nők közül még mindig lényegesen kevesebben választják ezeket a szakterületeket, pedig a természettudományos és informatikai szektorban évek óta munkaerőhiány uralkodik.

Ez az alacsony részvétel már a felsőoktatásban megmutatkozik, és a későbbiekben további lemorzsolódás csak fokozza az aránytalanságot. Ennek okai változatosak, de fontos szerepet játszanak benne a társadalmi sztereotípiák és az információhiány.

Itt jön a képbe a Lányok Napja.

Minden összevetésben alacsonyak az MTMI-mutatóink

Ennek során április 25-én, csütörtökön a 12-18 éves lányok több mint hatvan helyszín programjai közül válogathatnak, és jelentkezhetnek rájuk a lanyoknapja.hu/programlista oldalon. A korábbi ilyen napok révén közel 200 intézmény mutathatta meg magát, illetve az MTMI előnyeit, és sikerült is elérni 17 ezer fiatal hölgyet. Ám a statisztikai számok még mindig mérsékeltek:

a természettudományos egyetemi szakokon tanulóknak a 30-40 százaléka lány Európában átlagosan,

Magyarországon viszont csak 23 százalék,

az informatikai képzéseknél pedig a programtervező informatikus szakon csupán 15 százalék körüli a női hallgatók aránya.

Sok mindent ki lehet majd próbálni a kampánynapon / Fotó: Lányok Napja

Ehhez jönnek még olyan további adatok, mint hogy az UNESCO legfrissebb jelentése alapján a nők továbbra is alulreprezentáltak mind az MTMI-fókuszú oktatásban, mind az összefüggő karrierekben:

a mérnöki diplomát szerzők mindössze 28 százalékát,

a mesterséges intelligenciával foglalkozók 22 százalékát teszik ki,

az információs és kommunikációs technológia területén 2022-ben az Eurostat szerint 13,6 százalék volt a nők aránya Magyarországon,

az Európai Unióban 18,9 százalék.

Tehát bőven van mit tenni, és csütörtökön majd tesznek is.

Milyen a fenntartható repülés és az élet egy IT-cégnél?

A Lányok Napja ismeretterjesztő programjain cégek, egyetemek és kutatóintézetek programjai közül lehet választani: az események ingyenesek, bárki számára elérhetőek az ország több pontján, sőt, a szervezők még az iskolai igazolásokról is gondoskodnak.

A kampánynap célja, hogy a fiataloknak is kiderüljön: lehet menő MTMI-területen tanulni és dolgozni / Fotó: Lányok Napja

Több helyszínen ismerkedhetnek a robotikával vagy a mesterséges intelligencia alapjaival, kipróbálhatják az élményautózást egy tesztpályán, saját szemükkel láthatják, milyen egy baleseti helyszínelés drónokkal, vagy éppen betekintést nyerhetnek abba, hogyan tervezik meg a gépészmérnökök az autómotorokat, amik csak évek múlva kerülnek az utakra.

Olyan kérdésekre kaphatnak választ, hogy milyen is a fenntartható repülés, mi történik pontosan egy kibertámadásnál, vagy hogyan telik egy női CEO tipikus napja egy IT-cégnél?

Ezzel közelebb hozzák, és érthetővé teszik, miről is szólnak ezek a területek – utóbbi persze fiúk részére is éppúgy érdekes lehetne, de a számok azt mutatják, ők enélkül is bátran mozdulnak ilyen irányba, míg a lányokra ez nem jellemző.