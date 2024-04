Molnár Bence az Arany Kaviár étterem új séfje. Fiatalkora ellenére tekintélyes szakmai múltja van.

Nyíri Szása és Molnár Bence / Fotó: Lang Peter

A 24 éves szakember a szerethető ételek készítése, a hagyományok és az alapanyagok tisztelete mellett a zero waste szemléletet is fontosnak tartja az étterem közleménye szerint. Mint olvasható, Molnár Bence visszatérő alakja a Bocuse d’Or séfversenysorozatnak, amelyen először Veres István oldalán, commis-ként jutott a lyoni világdöntőig, majd tavaly a hazai döntőben már versenyzőként mérettette meg magát. Pályafutását a Michelin-csillagos Bábel Budapestben kezdte, majd Tiago Sabarigo sous séfjeként folytatta a szintén Michelin-csillaggal díjazott Essencia étteremben.

Molnár Bencét kiváló szakemberekből álló csapat veszi körül:

Nyíri Szása (tulajdonos) a magyar halak területén szerzett tudást,

Jose Guerrero az étterem tesztkonyhájának (Anima) séfje,

Molnár Attila (tulajdonos) a szintén megújult éttermi szervizcsapattal a bor- és champagne-kínálatról gondoskodik,

az étteremvezető Nyikos Ádám,

a vezető sommelier Kincses Dávid.

Molnár Bence: a kaviár ennek az étteremnek az ikonikus alapanyaga / Fotó: Láng Péter

Molnár Bence egyik kedvenc alapanyaga a karalábé

Az Arany Kaviárban új, kreatív kóstolómenüvel mutatkozik be. „Szeretem a kreatív munkát, szeretek újdonságokat kitalálni, mind az ételek megalkotása, mind a tálalás során. Először a szemével eszik az ember – de ha az ízekben is ugyanazt kapja, akkor dolgoztunk jól” – vallja az új séf, aki az általa létrehozott új koncepcióban szeretné megmutatni a hazánkban található halak sokszínűségét is a tányéron. Ez az idézet a Dining Guide-nek adott interjúban olvasható, amelyben Molnár Bence elmondta, hogy az étlapon megtartottak olyan ételeket, amelyek a kezdetek óta szerepelnek a kínálatban, a vendégek is szeretik, a Stroganoff bélszín például amolyan örök klasszikus.

Az új koncepció szerint azonban azt kívánják megmutatni, milyen változatos halak vannak hazánkban – a tokhal, a kecsege, a pisztráng és a csíkos sügér is visszaköszön a kínálatukban.

Ráadásul, mivel egyre többen próbálnak lemondani a húsfogyasztásról, ennek remek alternatívája lehet a halak választása. Az étteremnek természetesen mindig is ikonikus alapanyaga volt a kaviár, amellyel a halak nagyon jól kombinálhatók.

Őz, petrezselyem, retek / Fotó: Lang Peter

Az új séf egyik kedvenc alapanyaga a karalábé, amelyből rengeteg étel készíthető, és elegánsan felhasználható. A menüben Molnár Bence kaviárral ötvözi, illetve póréhagymával, sajttal és szardellával egészíti ki. A karalábénak minden részét hasznosítja, sülve és főve is. Viszont nem szeret ételeket újragondolni, inkább próbál újakat alkotni.