Közben lehet intézni a felsőoktatási felvételiket is Ráérő időben vagy inkább némi figyelemelterelésként a felsőoktatási felvételi folyamat apró-cseprő ügyeit is lehet intézni. Az Oktatási Hivatal felhívta a figyelmet, hogy az e-felvételiben az egyes funkciók ütemezetten válnak elérhetővé, a teljes ügyintézés záró napja pedig 2024. július 10. Addig hullámokban a következők módosítására, elintézésére nyílik mód: először olyan alapinformációk szerkeszthetők, mint a jelentkező személyes adatai, illetve a jelentkezési helyek adatai, a megjelölt képzések és ezek sorrendje – a megjegyzés, hogy ezen adatok egyszer módosíthatók,

április közepétől lehet pótolni a hiányzó dokumentumokat,

végül a különböző jelentkezési helyeken számított pontszámok is megtekinthetővé válnak. Mivel tavaly óta a teljes felvételi rendszer elektronikus, az összes említett módosítás kizárólag az e-felvételi rendszerében eszközölhető. Ha valami hiányozna, és érkezne egy hiánypótlási felszólítás, az a „Hivatalos iratok” menüpontba kerül, de küldenek róla e-mail-értesítőt is.