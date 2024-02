Hónapok óta tartó találgatások után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a jobbközép Európai Néppárt (EPP) vezető jelöltjeként újra elindul a közelgő júniusi európai parlamenti választásokon.

Ursula von der Leyen újra a Bizottság elnöki székére pályázik.

Fotó: AFP

Von der Leyen ezt jobbközép Kereszténydemokrata Unió (CDU) hétfői berlini rendezvényén tartott sajtótájékoztatóján jelentette be - írta az Euronews.

Ezáltal kiváló pozícióba került, hogy egy második ciklusra is elnyerje az EU végrehajtó szervének vezetését, ahol a blokk haderejének megerősítését tűzte ki első számú céljának.

A volt német védelmi miniszter, aki egyben az első női vezetője a Bizottságnak, nem volt irigylésre méltó pozícióban: a koronavírus-járványt az orosz-ukrán háború kirobbanása, majd pedig az követte, miközben az és annak tagállamai is egyre súlyosabb gazdasági problémákkal küzdenek.

Az elnöki poszt megtartása pedig már nem olyan nívós cél a német politikus számára, mint a megszerzése - főleg azután, hogy Olaf Scholz kancellár állítólag megtiltotta, hogy pályázzon a főtitkári tisztéségre, mivel nem akarta, hogy a legnagyobb ellenzéki pártjának, a CDU-nak a tagja egy ilyen nagy hatalmú kinevezést kapjon. A Welt am Sonntag című német lap korábban arról számolt be, hogy Olaf Scholz német kancellár nem engedélyezte Ursula von der Leyen EB- főjelölt NATO-főtitkári posztra való jelölését. Úgy véli, hogy túlságosan kritikus az Orosz Föderációval szemben, és ez „negatív pillanattá” válhat. Ursula von der Leyen 2019 óta tölti be az EB elnöki posztját. Felhatalmazása 2024-ben jár le.

Hogyan történne meg von der Leyen újraválsztása?

A Bizottság elnöki posztjára tekervényes út vezetet:

az Európai Néppártban két további nemzeti párt támogatását kell kapja;

ha ez megtörtént, akkor az EPP vezető jelöltjévé válhat - egy hivatalos bejelentéssel, amire március elején Bukarestben lehetőség is nyílna;

a választások eredményét figyelembe véve az Európai Tanács tesz javaslatot a bizottság új elnökének személyére, akit utána hivatalosan az Európai Parlament elé terjeszthet;

az Európai Parlament pedig a képviselők többségének támogatásával hagyja jóvá az új elnök személyét.

2019-ben a konzervatív Európai Néppárt, a szocialisták és a liberális Renew képviselőcsoport koalíciója támogatta őt a parlamentben. Ezzel azonban csak kilenc szavazatnyi előnyt jelentett, és a végső, 383-as eredménnyel csak egy hajszálon múlt a győzelme. A megerősödött jobboldal és több nagy brüsszeli korrupciós botrány után von der Leyennek és támogatóinak át kell gondolniuk, hogy milyen szövetséget állítanak össze a háta mögött.