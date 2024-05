Betárazott az amerikai választásokra a kriptolobbi

Egy jelentés szerint a kriptoiparhoz köthető csoportok már több mint 100 millió dollárt gyűjtöttek össze a novemberi amerikai kongresszusi választásokra, hogy azzal olyan jelöltek kampányát segítsék, akik pozitív fejleménynek tartják a digitális eszközök terjedését.

Fotó: GettyImages

A Public Citizen jelentése arra is felhívja a figyelmet, hogy csak két másik politikai szervezet (Super PAC) gyűjtött több pénzt, mint a kriptolobbi. Persze az iparág számára kulcsfontosságú is lehet a politikai befolyás, hiszen az elmúlt egy-két évben a tőkepiacokat felügyelő Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) egyre határozottabban lép fel a szektorral szemben, de az iparág több törvényhozó kritikáját is kiváltotta – jegyzi meg a Reuters.

A kriptók rajongói nem először vásárolnak politikusokat

Emlékezetes, hogy a csalásért elítélt Sam Bankman-Fried, mielőtt kriptotőzsdéje, az FTX összeomlott volna, arról beszélt, hogy akár 1 milliárd dollárt is elkölthet a mostani választási ciklusban. De lebukása előtt az iparágban csak SBF-nek nevezett kriptoguru és más FTX-vezetők több tíz millió dollárt költöttek politikusokra.

Az amerikai törvényhozás tagjainak több mint a harmada kapott pénzt a csődbe ment kriptotőzsdétől.

A mostani ciklusra is elsősorban a kriptoszektorban tevékenykedő vállalatok dobták össze a pénzt, mint a Ripple Labs vagy a Coinbase, így a cégektől 54 millió dollár érkezett. A maradékot pedig a szektor cégvezetői magánvagyonukból finanszírozták, így 11-11 millió dollárt adtak az Andreessen Horowitz kockázati alap alapítói, de adtak pénzt a Winklevoss-ikrek, vagy a Coinbase vezérigazgatója, Brian Armstrong is.

Az iparág tervei szerint két, kriptokritikus demokrata szenátortól szabadulna meg novemberben, aki a felsőház banki bizottságában ülnek. Ugyanakkor a múltban a szektor szívesen támogatott politikusokat mind a két oldalról, annak ellenére, hogy a és a kriptovaluták ideológiai alapjai a republikánus párthoz közelebb álló libertariánus mozgalom felé találhatóak.