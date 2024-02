Az Európai Bizottság vezetője, Ursula von der Leyen azt tervezi, bejelenti szándékát, hogy az Európai Bizottság elnöki posztján kíván maradni és kitölteni a második ciklusát is – közölte a Bild című német lap február 18-án forrásaira hivatkozva.

Fotó: AFP

„Ursula von der Leyen azt tervezi, hogy hétfőn reggel, a CDU végrehajtó bizottságával folytatott megbeszélése után bejelenti szándékát a második ciklusra. Várhatóan ma érkezik Berlinbe, miután felszólalt a müncheni biztonsági konferencián” – áll az cikkben.

Ursula von der Leyen 2019 óta tölti be az EB elnöki posztját. Felhatalmazása 2024-ben jár le. A Welt am Sonntag című német lap előző nap arról számolt be, hogy Olaf Scholz német kancellár nem engedélyezte Ursula von der Leyen EB- főjelölt NATO-főtitkári posztra való jelölését . Úgy véli, hogy túlságosan kritikus az Orosz Föderációval szemben, és ez „negatív pillanattá” válhat.

Az Európai Bizottság márciusban mutatja be az EU védelmi ipari stratégiáját, amely egyebek között a hadiipari termelés több mint 20 százalékos növelését irányozza elő - ígérte Ursula von der Leyen, a testület vezetője a müncheni biztonságpolitikai konferencián szombaton, hozzátéve, hogy a választások után megalakuló új összetételű Európai Bizottságban (EB), amennyiben újra bizalmat kapna, létrehozná a védelmi biztosi posztot.