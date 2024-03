Tovább folytatódhat a német keserűség, miután a 2024-es növekedési előrejelzéseket a korábbi 1,2-ről 0,1 százalékra módosították a legnagyobb gazdasági kutatóintézetek – írta a Deutsche Welle.

A német ipar visszaesése 2024-ben is a víz alatt tartja a gazdasági növekedést / Fotó: Getty Images

Az úgynevezett „kollektív diagnózist” egy sor vezető német intézet – a berlini DIW, a kieli IfW, a hallei IWH, az esseni RWI és a müncheni Ifo – együttműködésével állították össze. A kutatók egyetértenek abban, hogy Európa legnagyobb gazdasága felett továbbra is sötét fellegek gyülekeznek.

A közelmúltig tartó gazdasági gyengélkedés fázisa alatt a növekedési erők sorra tűntek el, a lassú általános fejlődés pedig várhatóan az év végéig sem fog megerősödni

– áll a jelentés összefoglalójában. S bár a bérek emelkedése és az csökkenése a fogyasztók vásárlóerejét hatékony fegyverré tehetné a ellen, ennek hatása valószínűleg csak 2025-ben lesz majd látható.

Az intézmények szerint mind nemzetközi, mind pedig belföldi szinten „több volt az ellenszél” a német gazdaság útjában, mint amire számítani lehetett: az exportot például a koronavírus-járvány után az orosz–ukrán háború és a globális gazdaság visszaesése is gyengévé tette.

Ez elsősorban a fogyasztási cikkek előállításához használt berendezések és egyéb ipari gépek iránti gyenge kereslethez vezetett, amely máig nem állt helyre. Ezek beszerzése gyakran magas kiadásokkal és csak hosszabb távú megtérüléssel jár, ami n arra készteti a vállalatokat, hogy a nehezebb időszakokban kerüljék az ilyen beruházásokat.

A jelentésben a németországi energiaigényes ágazatok visszaesését is kiemelték, amelyek a tavalyi óta még mindig nem tudtak talpra állni.

Az előrejelzések szerint azonban ezen a téren folyamatos javulásra lehet számítani, és 2025-ben ismét a nemzetközi lesz a növekedés fő hajtóereje, míg idén a gazdaságot a helyreálló belföldi fogyasztás fogja hajtani.

Az agytrösztök által 2025-re prognosztizált növekedési előrejelzés eközben szinte változatlan maradt – 1,5-ről 1,4 százalékra módosították –, azt azonban megjegyezték, hogy ez a csökkenés egyúttal a 2024-re várt alapszint csökkentésével is együtt járt.

A jelentésben arra is felhívták a figyelmet, hogy a jegybanki alap- és a rövid lejáratú piaci hitelkamatok esetében is csökkenésre számítanak a közeljövőben, míg a hosszú távú kamatoknál, például a jelzáloghitelek esetében nem várnak számottevő változásokat. Ennek ellenére az fellendülésére is számítani lehet, tekintettel arra, hogy az árak az utóbbi időben mennyire csökkentek.

A német kormány is egy nehéz 2024-re készül, az enyhe növekedéshez való visszatéréssel

Az intézetek mellett Olaf Scholz német kancellár kabinetje is lefelé módosította idei előrejelzéseit néhány héttel ezelőtt, és arra figyelmeztetett, hogy az első negyedév végére valószínűleg technikai recesszióba kerül a gazdaság, miután 2023 utolsó három hónapjában a 0,3 százalékkal zsugorodott az előző év azonos időszakához képest.

Az elmúlt hónapokban a gazdasági problémákat tovább fokozták a vasúti hálózatot és a légi közlekedést egyaránt érintő sztrájkok, amelyek más ágazatokra is nagy hatással voltak. A Deutsche Bahn és a mozdonyvezetők szakszervezete, a GDL között zajló egyik nagyobb munkaügyi vita azonban a hét elején áttörést hozó megállapodással zárult, több hónapig tartó keserves tárgyalások után.