Több ezer kanári-szigeteki lakos vonult utcára a turizmus ellen szombaton egy nagyszabású tüntetéssorozat keretében. A túl sok turista szerintük élhetetlenné teszi a környezetet. Habár az ágazat adja a spanyol szigetek bruttó hazai termékének 34 százalékát, azzal együtt pedig sokak megélhetését, a lakhatási és egyéb költségek az egekbe szöktek és a környezetterhelés is megnőtt. Ezek miatt sok helyi vagy ott dolgozó kiszorult a lakóingatlanokból és kénytelenek lakóautókban, sátrakban tengetni az „otthon” töltött idejüket.

követelték, hogy tiltsák meg a ingatlanok rövid távú bérbeadását és a szállodaépítéseket, amelyek a helyiek lakhatási költségeit növelik.

Többen Madridban és Barcelonában is összegyűltek, hogy kifejezzék szolidaritásukat. A tiltakozók megmozdulását pedig többek között támogatta a Greenpeace és a WWF környezetvédelmi csoportok is.

Nem a turisták ellen vagyunk, hanem annak a turizmus nyereségére és növekedésére alapozó modell ellen, amely a földünk és az embereink pusztulásához vezetett, mivel a társadalom nem érzékeli ennek pozitívumait" – mondta Rosario Correa, a "Salvar Chira-Soria" platform vezetője.

A kanári-szigeteki megmozdulásokról megindult a számháború: a rendőrség szerint 20 ezren, a szervezők szerint azonban 50 ezren vettek részt összesen – írja az Euronews.

Aktivisták kis csoportja éhségsztrájkba kezdett

Az aktivisták egy része másfél hete éhségsztrájkba kezdett Tenerife szigetén tiltakozásul a Kanári-szigetek turizmusának növekedése ellen.

Az egyik tenerifei tüntető 12 nap éhségsztrájk után kórházba került hétfőn. Ennek ellenére társai kitartanak és addig nem vesznek magukhoz ételt, míg két turisztikai beruházást le nem állítanak.

A Canarias se Agota (magyarul: a Kanári-szigetekieknek Elege Van) turistaellenes mozgalom tizenegy tagja pontosabban azért böjtöl másfél hete, hogy tiltakozzon két nagyszabású luxusprojekt törvénytelennek és teljesen feleslegesnek tartott megvalósítása ellen. A tiltakozók egy szálloda és egy tengerparti üdülő építésének leállítását követelik a sziget déli részén, ezen felül pedig moratóriumot is szeretnének minden turizmusfejlesztési projektre.

A helyi kereskedelmi kamara adatai szerint

tavaly 13,9 millió turista látogatott a Kanári-szigetekre, ami 13 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbit. A szám valódi nagysága leginkább akkor érthető meg, ha számba vesszük, hogy a szigeteknek mindössze 2,2 milliós a lakossága.

A legtöbb üdülő látogató az Egyesült Királyságból, Németországból, valamint a kontinentális Spanyolországból érkezik.

A La Tejita szálloda és a Cuna del Alma üdülőhely építését már felfüggesztették környezetvédelmi aggályok miatt. A tiltakozások ellenére azonban a további építést a spanyol kongresszus a héten megszavazta. A baloldali Podemos párt arra figyelmeztetett, hogy a 400 villából álló üdülőhelyet a tenerifei tengerpart "az egyik utolsó szűz övezetében" építik.

A túl sok turista hatása a Kanári-szigetekre

A Canarias Se Agota mozgalom úgy véli, hogy a túl sok turista ellehetetleníti a szigetek lakhatását a helyieknek: hatással van a környezetre és megnöveli a lakhatási költségeket.

Ironikus módon maga a turizmus teszi tönkre a terméket, amit elad

– mondta Felipe Ravina filmrendező aktivista, aki a társaival szeretné elérni a turizmusfejlesztési projektek moratóriumát és azalatt gazdasági modell átgondolását.

Miért ragaszkodnak a turizmusfejlesztési projektekhez a politikusok?

A spanyol statisztikai hivatal (INE) adatai szerint 2023-ban a Kanári-szigeteken élők 34 százalékát a szegénység vagy társadalmi kirekesztés fenyegette. Ez az Andalúzia után a második legmagasabb ilyen adat Spanyolországban. A vezetők ez ellen küzdenek a tömegturizmus támogatásával.

A sziget fővárosának, Santa Cruz de Tenerifének kereskedelmi kamarája szerint el kell gondolkodni a turisztikai ágazat jövőjéről. Ugyanakkor óva intett az általa "turizmus-fóbiának" nevezett jelenségtől, tekintettel arra, hogy

ez az iparág adja a szigetcsoport bruttó hazai termékének (GDP) 35 százalékát és a munkahelyeinek 40 százalékát.

Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek regionális elnöke azonban "sikeres modellnek" nevezte, hogy a tömegturizmus a régió gazdaságának alapja. Elismerte ugyanakkor, hogy a szombati tüntetések lehetőséget adnak a modell felülvizsgálatára.

Spanyolország más területein is hasonló aggodalmakat fogalmaztak meg a turizmussal kapcsolatban – hívja fel a figyelmeztet a BBC. Barcelonában az érkezők fokozottabb ellenőrzését követelik a tüntető, míg az ibizai hatóságok a lakhatási válságért okolják a turistákat.

Mi a baj a túlturizmussal?

A világ népszerű helyein egyre több lakos emeli fel a hangját a túl sok turista miatt. A problémájuk mélyebben gyökeredzik annál, hogy sokszor nem tudnak viselkedni a turisták. A sok látogató miatt a közműszolgáltatásokon és az egészségügyön is nagyobb a teher, ami erőforrásokat vesz el az ottlakóktól.

A megnövekedett szálloda- és lakásfejlesztések veszélyeztetik a történelmi helyszíneket, a biológiai sokféleséget és a természeti erőforrásokat.

Velence lépett a település megóvása érdekében, és április 25-től napi 5 eurós díjat vezet be azoknak, akik csak átutaznak. A történelmi városban azonban így is több a turistaszállás, mint a lakóingatlan, így ott is sokan kiszorultak a lakásokból és a házakból. Az önkormányzat azzal érvel, hogy a bevételt a lakókat segítő szolgáltatásokra fordítják, így karbantartásra, takarításra és a megélhetési költségek csökkentésére. A kritikusok szerint azonban ez nem sokat segít a turizmus beáramlásának mérséklésében, amely viszont az egyik fő tényező Velence elnéptelenedésében

Emiatt csütörtökre tüntetést szerveznek az élhető városért tiltakozók. Szerintük nem jó az ottalvásra ösztönző várospolitika – írja az Euronews.