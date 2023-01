Az iráni drónok levadászása igencsak sokba kerülhet az ukránoknak

Ukrajna egyre ügyesebb az ellene indított drónok levadászásában, de közben egyre jobban elbillen a mérleg nyelve: a védelmi fegyverek, köztük a légvédelmi rakéták ugyanis sokkal drágábbak, mint maguk az ellenséges drónok. Ez pedig egyes katonai szakértők szerint hosszú távon Moszkvának kedvezhet, amelynek célja az ukrán légvédelem és az energiainfrastruktúra kimerítése.

Az Ukrán Biztonsági és Védelmi Erők képviselői sajtótájékoztatót tartanak 2022. december 15-én az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos helyzetről és az ukrajnai biztonsági helyzetről.

Fotó: AFP

Az újévi hétvégén az ukrán védelem jelentése szerint sikeresen megsemmisítették az összes, az Ukrajna területére belépő 80 drónt. Az ukrán légierő szóvivője szerint hasonló eredmény elérésére korábban nem volt precedens. A robbanóanyagot rejtő drónok zajosak, és viszonylag könnyű levadászni őket, néhány katonai szakértő azonban kétségesnek tartja, hogy a sikerek hosszú távon fenntarthatók-e – írja a New York Times.

Akár hétszer többe kerülhet egy drón rakétával való kilövése, mint maga a drónindítás

– véli az ukrán Molfar tanácsadócég vezetője, Artem Starosiek.

Szeptember óta Oroszország mintegy 600 drónnal támadta Ukrajnát, a legtöbbször bevetett drónok pedig az iráni gyártmányú Shahed-136-os drónokat voltak, amelyek viszonylag egyszerű és meglehetősen olcsó eszközök. A levadászásukra használt fegyverek azonban sokkal drágábbak lehetnek:

a drónokat mindösszesen 20 ezer dollárból is elő lehet állítani, míg egy szovjet gyártmányú S-300-as légvédelmi rakéta kilövése 140 ezer dollárba, egy amerikai NASAMS rakétáé pedig akár 500 ezer dollárra is rúghat

– állítják a szakértők.

NASAMS rakétarendszer.

Fotó: Shutterstock

Az ukrán hadszíntér a legmodernebb harci eszközök tesztpályája

Korábban nem volt arra példa, hogy ilyen sokféleképpen vessenek be drónokat egy európai háborúban. Katonai szakértők az ukrán hadszínt a legmodernebb fegyverek és információs rendszerek tesztpályájának tekinthető, amelyek meghatározhatják a következő évtizedek hadviselési formáit.

Kijev a harci repülőgépekre és a légvédelmi rakétákra is egyaránt nagymértékben támaszkodik. Az ukránok különféle légvédelmi rendszerek arzenálját veti be a harcok során, beleértve a szovjet gyártmányú, illetve NATO rakétarendszereket is – mondta Michael Kofman, a CNA kutatóintézet orosz katonai szakértője.

A hétvégén a tisztviselők szerint Ukrajna a norvég–amerikai gyártású NASAMS légvédelmi rakétarendszert vetette be legtöbbször is a drónok ellen. A szovjet gyártmányú és az európai légvédelmi rendszerekhez képest az ukrán légvédelmi fegyverek egy része, például a Gepard 2, kifejezetten olcsónak számít. Még így sem mindig egyértelmű megítélni azonban, hogy megéri-e a drónok rakétákkal való lelövése.

Persze a másik oldalról nézve: sokkal kevesebb költséget emészt fel levadászni egy drónt, mint egy lerombolt erőművet helyreállítani, nem beszélve a potenciálisan megmentett életekről

– vélik a szakértők.

Tudvalévő, hogy míg az ukrán erők némi sikert könyvelhettek a drónok kivédésében, ez megváltozott, amióta az oroszok stratégiát váltottak, és éjszaka is indítanak támadásokat.

Az oroszok a legtöbb drónt éjszaka, és viszonylag alacsony magasságban indítják a Dnyipro folyó mellől, ami megnehezíti Ukrajna számára azok észlelését

– mondta Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője. Mint hangsúlyozta, ennek az az oka, hogy a célt érzékelő radarantenna nem látja a célpontot, ha az az antenna szintje alatt repül. A legfontosabb infrastruktúrák védelmére Ukrajna összetettebb és drágább légvédelmi rendszereket telepít.

A költségek mindaddig nem számítanak, amíg a Nyugat katonai segítséget nyújt Ukrajnának – vélik a szakértők. A nyugati szövetségesek idővel azonban megunhatják Ukrajna védelmi finanszírozását, és tovább növeli az aggodalmakat, hogy az amerikai képviselőház vezetése a republikánusokhoz került. A Fehér Ház közölte, hogy tudomása van azokról a jelentésekről, amelyek szerint Moszkva és Teherán közös dróngyártó üzem létrehozásán dolgozik Oroszországban, amely hosszú távon még több drón bevetését tenné lehetővé Moszkva számára. Mindez még nagyobb terhet ró az ukrán légvédelmi rendszerre.