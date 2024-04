Izrael újabb Hezbollah-ügynököket semlegesített – videó

Az izraeli hadsereg (IDF) két Hezbollah ügynököt semlegesített Libanon déli részén. A támadás Kafr Kilában történt: amikor az IDF megtudta, hogy a két ügynök egy épületben találkozott, légicsapást kértek a célpontok ellen.

Izrael újabb Hezbollah-ügynököket semlegesített / Fotó: Anadolu via AFP

Az egyik Hezbollah ügynök már az épületben tartózkodott, de mielőtt még a hadsereg támadást indított volna, azonosítottak egy másik Hezbollah-tagot is, aki csatlakozott társához – írja a The Times of Israel. Miután megerősítették mindkét Hezbollah-tag személyazonosságát,

az IDF légicsapást kért az egy épületben lévő terroristák ellen.

A hadműveletről a hadsereg videót is közzétett saját X-oldalán. A hadsereg arról is beszámolt, hogy az éjszaka folyamán további két támadást hajtottak végre Hezbollah-épületek ellen. A csapatok tüzérséggel lőtték az Aalma Ash-Shab közelében lévő területeket is, hogy „elhárítsák a fenyegetéseket” – tette hozzá a hadsereg.

A jemeni húszi lázadók is további támadásokat hajtottak végre a térségben: ballisztikus rakéták kisebb károkat okoztak a Vörös-tengeren áthaladó, Panama lobogója alatt közlekedő olajszállító tartályhajóban. A támadás a húszik által indított akciók újbóli sűrűsödésére utal, miután viszonylag elcsendesedett a hadjáratuk a Hamász elleni izraeli háború miatt a Gázai övezetben.