CIA: valószínűleg nem Putyin rendelte el Navalnij meggyilkolását

Vlagyimir Putyin valószínűleg nem rendelte el Alekszej Navalnij meggyilkolását – erre jutott az Egyesült Államok titkosszolgálata (CIA) saját vizsgálata során. Az orosz ellenzéki politikus, aki egy sarkvidéki fogolytáborban halt meg idén februárban, Putyin legnagyobb hazai kritikusa volt, Navalnij szövetségesei pedig rögtön az orosz államfőt vádolták azzal, hogy elrendelte a meggyilkolását.

CIA: nem Putyin rendelte el Navalnij meggyilkolását / Fotó: Getty Images

A Kreml Navalnij halála óta tagadja, hogy bármilyen része lenne az ellenzéki politikus halálában. Putyin múlt hónapban szomorúnak nevezte Navalnij halálát, és azt mondta,

Oroszország kész volt „átadni a bebörtönzött politikust a Nyugatnak” egy fogolycsere keretében, feltéve, hogy Navalnij soha nem tér vissza.

Navalnij szövetségesei is megerősítették, hogy valóban folytak ilyen tárgyalások – írja a Reuters. Az amerikai titkosszolgálat meg nem nevezett forrásai is azt erősítették meg, hogy Washington sem tartja valószínűnek, hogy állami szintű akció eredménye lett volna az ellenzéki politikus halála. Ám azt nem tagadják, hogy Putyin igenis felelős a történtekért, mivel politikai indíttatású vádak miatt zárták börtönbe, sőt, 2020-ban még idegméreggel is megmérgezték, amit a Kreml szintén tagad.

Egyelőre hivatalosan nem érkezett semmilyen megerősítés a CIA részéről, hogy széles körben elfogadták volna a Kreml „ártatlanságát” az ügyben,

de a forrás szerint a végeredmény számos titkosszolgálati elemzésen alapul. Leonyid Volkov, Navalnij egyik legfőbb szövetségese naivnak és nevetségesnek nevezte az amerikai eredményeket.

Az EU március végén korlátozó intézkedéseket vezetett be 33 személlyel és két szervezettel szemben, mert kapcsolatba hozhatók Navalnij halálával. A globális emberi jogi szankciórendszer keretében az uniós szankciós listára került az a két büntetőtelep, ahol Alekszej Navalnijt 2022 júniusától a haláláig fogva tartották. A brüsszeli közlemény szerint mindkét büntetőtábor közismert arról, hogy ott a foglyokra fizikai és pszichológiai nyomást gyakorolnak, izolálják őket, és kínzást, illetve erőszakot alkalmaznak velük szemben.