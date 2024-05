Az orosz agressziótól tartó Finnország múlt hétvégén tesztelte a hadigazdaságra való átállást és megkezdte a katonai felszerelések stratégiai elhelyezését, biztosítva, hogy a NATO egyik legújabb határállama gyorsan tudjon reagálni a lehetséges támadásokra.

Finnország egy háború kitörésekor pár nap alatt hadigazdaságra tud váltani / Fotó: AFP

Mikko Heiskanen altábornagy, a finn védelmi erők fegyverzeti és logisztikai vezérkari főnökének helyettese a Financial Timesnak elmondta, hogy Finnország a közelmúltban több mint ezer, magáncégekkel kötött megállapodást ellenőrizett, amelyek háború idején biztosítanák az infrastruktúra, az élelmiszer-ellátás és a szolgáltatások működését, valamint a felszerelések és fegyverek folyamatos gyártását.

A háború súlyos válságot jelent, és biztosítanunk kell, hogy a termelésünk nem roppan össze egy semmiből érkező offenzíva miatt. A lőszertől az élelmiszerig minden biztosított, de reméljük, hogy nem lesz szükség a kihasználásukra

– nyilatkozta Heiskanen, hozzátéve, hogy a finn hadigazdasági tesztben a szomszédaik és szövetségeseik terveit és felkészültségét is felmérték.

Finnország, amelynek orosz határa a leghosszabb a vagy az EU országai közül, jól ismert arról, hogy évtizedek óta a keleti szomszédja esetleges támadására összpontosít, ami a nyugati világban talán egyedülálló felkészültségi szintet eredményezett.

Svédország a legrosszabbra készül: háborúra számítanak A skandináv országban újra kell szervezni a polgári védelmet és az energetikai infrastruktúra megóvását.

A felnőtt lakosság csaknem harmada tartalékos, így a mindössze 5,6 milliós ország rendelkezik Európa egyik legnagyobb hadseregével és a legnagyobb tüzérséggel. Eközben pedig a lakosság számára fenntartott óvóhelyeken legalább hathavi fogyasztásra elegendő készleteket tartanak fenn tartós élelmiszerből és tüzelőanyagokból, ha hosszabb harcokra kerülne sor.

Oroszország tiszteli a hatalmat, a múltban pedig már megmutattuk nekik, hogy aki beteszi a lábát a hazánkba, az itt el is fog vérezni. Az ellenállás a vérünkben van, ezt pedig megfelelő felkészültség mellett örökké fenn tudjuk tartani

– jelentette ki az altábornagy, aki a finn hadsereg és a kormány közti együttműködést irányítja.

Az orosz–ukrán háború kirobbanására a finnek a NATO-hoz való csatlakozással reagáltak, véget vetve ezzel az ország évtizedekig tartó pártatlanságának. S annak ellenére, hogy még új tag, sok tagállam most a skandináv országhoz fordul tanácsért, hogyan javíthatnák fel képességeiket, amelyek a hidegháború óta leépültek.

Finnország lakosságának harmada tartalékos katona / Fotó: AFP

A sikeres hadigazdaság harctéri sikereket jelent

Oroszország az elmúlt hónapokban, jóval az ukrajnai inváziót követően kezdett el átállni a hadigazdaságra, és jelenleg a mintegy 6-7 százalékát költi évi 4 millió tüzérségi lövedék előállítására, ami jóval meghaladja Finnország vagy akár Nyugat-Európa szintjét. Ez pedig lehetővé tette, hogy hadserege újra lendületet kapjon az ukrán fronton.

A felkészültség értékével pedig a finnek is tisztában vannak, akik hasonló tervek kidolgozását javasolták más NATO-tagállamoknak is, akik egyre jobban le vannak maradva a Kijevnek ígért fegyvercsomagjaik leszállításában.

A finn állam a termelési lánc egyes részeit még a magánvállalatoknál is birtokolja, így azokat bármikor felkérheti, hogy kezdjék el gyártani a háborúhoz szükséges anyagokat: az ukrajnai háború 2022-es kirobbanása után is ez történt, amikor elkezdték növelni a lőszergyártást, és most körülbelül tízszer annyit gyártanak, mint öt évvel ezelőtt.

A NATO-tagság nagy előnye, hogy végre megváltozhat a gondolkodásmódunk. Nem vagyunk egyedül, nem kell egy kosárba raknunk a tojásainkat. De az együttműködésnél elvárjuk, hogy mások is megközelítsék a mi felkészültségünket

– figyelmeztetett Heiskanen, aki közölte, hogy a közelmúltban legyártott fegyverkészletüket elkezdték a szomszédos Norvégiában és Svédországban tárolni, ezzel megerősítve az ő ellátásukat is.