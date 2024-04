Az elmúlt egy évben teljessé vált a NATO északi szárnya, Finnország után idén Svédország is a védelmi szövetség tagjává vált. Az eddig is ütőképes, NATO-kompatibilis, modern hadseregekkel rendelkező észak-európai országok a háborús pszichózis hatására további jelentős fejlesztéseket jelentettek be – írta a Magyar Nemzet.

Norvég katona egy Leopard 2-es harckocsi tisztítása közben /Fotó: AFP

A svéd honvédelmi bizottság pénteken ismertette az ország védelmi terveit 2030-ig tartalmazó jelentést, aminek tartalma igazán nem lepte meg a közvéleményt: várható volt, hogy történelmű léptékű fejlesztésbe kezd a friss NATO-tag. A védelmi bizottság kormánypárti elnöke, Hans Wallmark a sajtótájékoztatón azt mondta, nem zárható ki fegyveres támadás Svédország vagy szövetségesei ellen, ennek fényében tervez az ország fegyverkezni. Bár a Riksdagnak, azaz az országgyűlésnek jóvá kell még hagynia, nem kétséges, hogy az nagy többséggel el fogja fogadni a bizottság által javasoltakat.

A csomag többek között nagy hatótávolságú rakétaképességek növelését, több vadász- és cirkálórobot beszerzését, valamint felgyorsított dandárépítést, a sorkatonai szolgálat kibővítését és a tisztképzésbe történő nagy léptékű beruházást tartalmaz. A jelentés szerint a parlamenti pártok megállapodtak abban, hogy 2030-ig – folyó áron – 185 milliárd svéd koronára (6300 milliárd forint) emelik a védelmi költségvetést, írja a Svenska Dagbladet. Ez a mai szinthez képest 66 milliárd koronával, azaz több mint a 2024-es szint felével több pénz, pedig már a mostani éves büdzsé is duplája a 2020-asnak.

A következő években Dánia és Finnország is jelentős pluszforrásokat biztosít haderőfejlesztésre, ugyanakkor az északi országok közül is kiemelkedik Norvégia, amely elképesztő összeget szán hadászatának fejlesztésére. Két héttel a svédek előtt ismertette Oslo a védelmi fejlesztésének terveit, mely keleti szomszédjáénak többszöröse. Az eddigi betervezetten felül még plusz hatszázmilliárd norvég korona forrást irányoztak elő a következő 12 évre a fegyverkezés gyorsítására, így összesen 75 ezermilliárd forintnak megfelelő koronát fordítanak e célra.