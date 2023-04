Mióta múlt vasárnap a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) bejelentette, hogy napi kitermelését 1,1 millió hordóval visszafogja, a fekete arany globális piaca valósággal felrobbant.

A kőolaj-kitermelők kínálatcsökkentési lépésének nyomán mind a WTI, mind a Brent olajkeverék árfolyama dinamikus emelkedésnek indult: a WTI kurzusa a bankpánik okozta árfolyamszakadása mélypontjától már több mint 6 százalékkal távolodott el, átlépve a 80 dolláros lélektani határt is, míg a Brent kurzusa, gyakorlatilag lekövetve amerikai társát, szintén erősödni tudott, jelenleg 84 dollár körül adják hordóját.

Az olajpiac a mostani ralijával egymást követő harmadik hete folytatja felfutó pályáját.

A fekete arany árának emelkedése nem csak az olajjal kereskedő felek számára fontos, a jegybankok is közelről követik az alakulását, ugyanis a drágulás jelentős inflációnövelő hatással járhat. Miró József, az Erste vezető elemzője a Világgazdaságban megjelent cikkében rámutatott: az OPEC+ döntése a szakemberek számára is nehezen értelmezhető, sokak szerint egyenesen politikai töltetű, ugyanis a lépés a várható, s részben már bekövetkezett olajár-emelkedésen keresztül növeli az inflációt, feljebb nyomja a kamatokat, csökkenti a gazdasági aktivitást, növekedést, így végső soron negatív hatással van az év második felében várt fellendülésre és olajkeresletre is.

Háromnegyed évig csökkent, most ismét erősödik az olaj árfolyama

Az OPEC kartell de facto vezetője, Szaúd-Arábia a globális kitermeléscsökkentő lépésen felül nemrég azt is bejelentette, az állami tulajdonú vállalata, a Saudi Aramco az Arab Light olajkeverékének májusban érvényes felárát hordónként 30 centtel 2,8 dollárra növeli az ázsiai partnereinek, annak ellenére, hogy az elemzői várakozások 43 centes csökkentéssel számoltak.

A Saudi Aramco ezzel egymást követő harmadik hónapja növelte árait a partnereinek.

A szakemberek szerint az ázsiai vevőknek bejelentett áremelés rámutat a távol-keleti felvevőpiacok erejére: az ázsiai gazdaságok ugyanis a szaúdi kínálat több mint 60 százalékát felveszik, a pandémiás sokkból kilábaló piacok pedig még az emelt áron is zavartalanul képesek lehetnek eddigi felvásárlási ütemük fenntartására.

A szaúdi vállalat az európai vevőknek továbbra is a Brent világpiaci árához képest egydolláros prémiummal értékesíti az olajat.