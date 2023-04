Az olaj árfolyama jelentősen megugrott, miután a Kőolaj-exportáló Országok szervezete (OPEC) és partnerországai váratlanul bejelentették a nyersolajtermelésük csökkentését, amivel újabb inflációs lökést adtak a nemzetközi gazdaságnak, és a Fehér Házat is felbosszantották – írta a Reuters.

Az OPEC központja Bécsben.

Fotó: Vladyslav Sodel / Shutterstuck

A WTI ára a bejelentés után 8 százalékkal emelkedett, ami több mint egy éve a legnagyobb ugrás volt, ezt a változást pedig a Brent árfolyama is követte.

Az OPEC+-országok, köztük Oroszország, vasárnap ígéretet tettek, hogy a jövő hónaptól napi 1 millió hordót meghaladó csökkentést hajtanak végre, Szaúd-Arábia 500 ezer hordójával az élen.

A kereskedők arra számítottak, hogy a szervezet még egy ideig változatlan szinten tartja a kitermelést, ráadásul a sokkoló lépést a csoport menetrendjén kívül jelentették be.

A hatás gyorsan megmutatkozott az egész globális olajpiacon. A Goldman Sachs megemelte az idei és a jövő évi árelőrejelzéseket, a kulcsfontosságú határidős árfolyamok a kínálat szűkülésére vonatkozó várakozások jeleként emelkedtek, és az ázsiai tőzsdéken is fellendült a kereskedés. Az amerikai benzin határidős jegyzései is emelkedtek, ezzel is hangsúlyozva az inflációs kockázatokat.

A döntés a stabilitás biztosítása és a globális keresletnövekedés esetleges lassulásának megelőzése érdekében született. A csoport meg akarta védeni a legértékesebb eszközét a visszaeséstől

– mondta Ole Hansen, a Saxo Bank árupiaci stratégiáért felelős vezetője.

A Fehér Ház szerint az OPEC+ döntése meggondolatlan volt, ugyanakkor hozzátette, hogy az USA a termelőkkel és a fogyasztókkal együtt fog dolgozni, a benzinárakra összpontosítva.

Az OPEC+ bejelentése után a dollár a kincstári hozamokkal együtt emelkedni kezdett.

Fotó: Shutterstock

A dráguló nyersolajárak a még mindig magas inflációval fenyegetnek, ami megnehezíti a jegybankok, köztük a Fed előtt álló feladatot a tartós árnyomás megfékezésében.

A Fed a múlt hónapban ismét kamatemelést hajtott végre, és a tagjai legközelebb májusban ülnek össze a monetáris politika meghatározására.

A csökkentésekről szóló hírek beárnyékolták a piac számára az iraki félautonóm kurdisztáni régió és a szövetségi kormány között létrejött megállapodást, amely szerint a héten újraindul Törökországon keresztül az olajexport. A kínálat megszakadása hozzájárult ahhoz, hogy a WTI a múlt héten több mint 9 százalékkal emelkedett.

Az OPEC+ lépése a második negyedévben deficitbe sodorhatja a piacot, szemben a korábbi várakozásokkal, amelyek többletet valószínűsítettek. Igaz, a magasabb árak visszafoghatják a kereslet egy részét, ám ez súlyosbíthatja a makacs inflációt, ami növeli a recessziós kockázatokat

– mondta Vandana Hari, a szingapúri Vanda Insights alapítója.