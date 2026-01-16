Deviza
Döntött Magyarország egyik legnagyobb bankja, nem akárkit neveztek ki elnöknek: itt a hivatalos bejelentés

Az új vezetés lehetővé teszi a stratégiai döntések hatékony és átlátható végrehajtását a következő években. Vaszily Miklóst választották meg az MBH Bank felügyelőbizottságának elnökévé, biztosítva a testület stabil működését.
VG
2026.01.16, 18:45
Frissítve: 2026.01.16, 19:10

Az MBH Bank felügyelőbizottsága 2026. január 16-i hatállyal Vaszily Miklóst választotta meg elnöknek, mandátuma 2030. május 31-ig szól. A kinevezést a Magyar Nemzeti Bank engedélyezte, biztosítva a döntés jogszerűségét és a felügyelőbizottság működésének átláthatóságát. Vaszily Miklós korábban is tagja volt a testületnek, így kinevezése folyamatosítja a vezetés stabilitását, miközben megerősíti a stratégiai irányítás kereteit.

mbh bank vaszily miklós
Vaszily Miklóst választották meg az MBH Bank felügyelőbizottságának elnökévé, biztosítva a testület stabil működését / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Vaszily Miklós 2022-ben lett a felügyelőbizottság tagja, a 2023-as MKB Bank és Takarékbank fúzióját követően az MBH Banknál is folytatta munkáját. A pénzintézet közel kétmillió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki, összesített mérlegfőösszege meghaladja a 10 600 milliárd forintot, így Magyarország második legnagyobb bankjának számít. A banknál elhelyezett betétállomány 6500 milliárd, míg a bruttó hitelállomány 5000 milliárd forint felett alakul, ami jól mutatja a felügyelőbizottság szerepének súlyát a működés felügyeletében.

Stabilitás az MBH Bank élén

Az elnök feladatai közé tartozik a belső ellenőrzési rendszer fejlesztése, a kockázatkezelés felügyelete, valamint a banki működés szabályozói megfelelőségének biztosítása. Vaszily kinevezése során kiemelt szempont volt a tapasztalata és szakértelme, amely lehetővé teszi, hogy a testület a bank stratégiáját hosszú távon támogassa, a piaci kihívások közepette is stabil és hatékony döntéshozatalt biztosítva.

A felügyelőbizottság szerepe az MBH Bank életében kulcsfontosságú, hiszen a stratégiai irányítás mellett felügyeli a pénzügyi és üzleti kockázatokat, ellenőrzi a működési folyamatokat és biztosítja a jogszabályi megfelelőséget. Vaszily Miklós vezetésével a testület képes koordinálni a bank hosszú távú terveit, elősegíteni a növekedést, és fenntartani a piaci bizalmat.

A bank stratégiája a felügyelőbizottság támogatásával a stabilitásra, az átláthatóságra és a hatékony működésre épül. Az új elnök kinevezése lehetővé teszi, hogy a testület gyorsan reagáljon a gazdasági változásokra, miközben a bank belső struktúrája és a stratégiai fókusz erős marad. A felügyelőbizottság élén álló vezető biztosítja, hogy a bank működése megfeleljen a legmagasabb szakmai és jogi elvárásoknak, miközben a hosszú távú növekedés és a piaci versenyképesség is garantált.

Összességében Vaszily Miklós kinevezése az MBH Bank felügyelőbizottságának élére stabilitást, átláthatóságot és stratégiai fókuszt hoz. A testület vezetése a következő években is kulcsszerepet játszik a bank irányításában, a kockázatkezelésben és a hosszú távú növekedési célok elérésében. A változás mérföldkőnek számít a bank életében, amely egyaránt szolgálja a belső működés stabilitását és a piaci bizalmat.

Fontos pozíciót kapott Vaszily Miklós az MBH Banknál

Vaszily Miklós lett az MBH Bank felügyelőbizottságának elnöke.

 

 

