Történt valami Kínában, ami lázban tartja a világot: a semmiből lefejezték a hadsereget, elhullott a legendás tábornok – 60 éve nem történt ilyen

Jelentős tisztogatás zajlik a világ egyik legnagyobb és legerősebb hadseregénél. Kína legmagasabb rangú tábornokainak pozíciója is veszélyben van a kínai védelmi minisztérium szombati közleménye szerint. Ráadásul a tisztogatás akkor zajlik, amikor Peking éppen modernizálja haderejét, és megpróbálja tovább növelni katonai befolyását.

A kínai hadsereg magas rangú tisztjeit is leváltja Hszi / Fotó: Greg Baker / AFP

Csang Juhszia, a Központi Katonai Bizottság – a legfőbb parancsnoki szerv – alelnöke, és régóta Hszi Csin-ping elnök legközelebbi katonai szövetségesének tekintik. Azonban a minisztérium közleménye szerit Csang és Liu Csenli, a Központi Katonai Bizottság vezérkari főnöke egyaránt nyomozás alatt állnak súlyos fegyelmi és jogi szabálysértések gyanúja miatt, és emiatt valószínűleg távozhatnak pozíciójukból – adta hírül a Reuters.

Csang Juhszia a kormányzó kínai kommunista párt elit Politikai Bizottságának tagja is, és azon kevés katonai vezető tisztek egyike, akik harci tapasztalattal rendelkeznek.

A kínai hadsereg volt az egyik fő célpontja annak a széles körű korrupcióellenes kampánynak, amelyet Hszi még 2012-ben rendelt el. Ez a kampány 2023-ban érte el a Népi Felszabadító Hadsereg felső vezetését, amikor az elit rakétaerők kerültek célkeresztbe.

Csang bukása a második olyan eset, amikor a Központi Katonai Bizottságban ülő tábornokot távolítottak el az 1966–1976-os kulturális forradalom óta. A tábornok november 20. óta nem szerepelt a nyilvánosság előtt. Akkor Moszkvában tárgyalt Oroszország védelmi miniszterével.

A külföldi diplomaták és biztonsági elemzők figyelemmel kísérik a fejleményeket, különös tekintettel Csang Juhszia Hszi Csin-pinghez fűződő jó viszonya miatt, valamint a Népi Felszabadító Hadsereg folyamatban lévő katonai modernizációja és felkészültsége szempontjából is.

A vezetőváltások nem befolyásolják a kínai hadsereg működését

Habár Kína évtizedek óta nem vívott háborút, egyre erőteljesebb katonai jelenlétet mutat a Kelet-kínai-tengeren és a Dél-kínai-tengeren, valamint a Kína által saját területének tekintett, de önállóan kormányzott Tajvan szigete körül. Peking tavaly év végén Tajvan környékén az eddigi legnagyobb katonai gyakorlatot hajtotta végre.