Vége: összeomlott a francia kormány, megbukott a miniszterelnök – megrendültek a befektetők

Francois Bayrou francia miniszterelnök elvesztette a bizalmi szavazást, ezzel megbukott a francia kormány. Összesen 364 képviselő szavazott Bayrou ellen, 194 pedig mellette. A politikus mindössze kilenc hónapig volt kormányfő.
Bayrou mindenki legnagyobb meglepetésére hirdette meg a bizalmi szavazást a költségvetésről, amelyben a kormány 2026-ra 44 milliárd eurós kiadáscsökkentést és adóemelést tervez a költségvetési hiány mérséklésére és az államadósság stabilizálására. A terv része két hivatalos munkaszüneti nap eltörlése is.
A megszorítócsomag azonban roppant népszerűtlen, és az ellenzéki pártok korábban többször jelezték, hogy megbuktatják a kabinetet. Bayrou a voksolás előtt igyekezett meggyőzni a parlamenti pártokat, de kudarcot vallott, így az elődje, Michel Barnier sorsára jutott. Az ellenzék előrehozott választást követel, de Emmanuel Macron elnök erre egyelőre nem hajlandó.
Macronnak gyorsan kell új miniszterelnököt találnia. Az egyik lehetősége, hogy a szocialistákhoz fordul, de körülnézhet a saját pártjában is. Az utóbbi esetében a választása a fegyveres erők minisztere, Sébastien Lecornure lehet. Lecornure az egyetlen politikus, aki Macron első megválasztása, 2017 óta folyamatosan az egymást követő kormányok tagja.
Franciaország nincs jó állapotban, az ország államadóssága jelenleg 3,3 ezermilliárd euró, ami nagyobb, mint az ország gazdasági teljesítménye. A költségvetési deficit idén elérheti a GDP 5,4 százalékát, ez jóval magasabb az Európai Unió 3 százalékos ajánlásánál. Az állampapírhozamok emelkedése a legmagasabb szintre nőtt 2011 óta, néha még Görögországét is meghaladva.
Éves szinten a francia gazdaság csupán 0,8 százalékkal nőtt a második negyedévben az első negyedévi 0,6 százalék után. Bayrou bukása még mélyebb politikai és gazdasági bizonytalanságba dönti az eurózóna második legnagyobb gazdaságát.
Bizalomvesztés Franciaországban: kétéves mélypontra zuhant a fogyasztói hangulat
Az INSEE statisztikai hivatal friss adatai szerint a francia fogyasztói bizalom mutatója 87 pontra csökkent augusztusban, ami 2023 októbere óta a legalacsonyabb szint. Júliusban még 88 pontot mértek, az elemzők pedig javulásra, 90 pontra számítottak. Az index továbbra is bőven a hosszú távú, 100 pontos átlag alatt maradt, ami tartósan gyenge fogyasztói hangulatot jelez.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.