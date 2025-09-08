Vége: összeomlott a francia kormány, megbukott a miniszterelnök – megrendültek a befektetők

Francois Bayrou francia miniszterelnök elvesztette a bizalmi szavazást, ezzel megbukott a francia kormány. Összesen 364 képviselő szavazott Bayrou ellen, 194 pedig mellette. A politikus mindössze kilenc hónapig volt kormányfő.

Francois Bayrounak nem sikerült meggyőznie a francia képviselőket / Fotó: AFP

Bayrou mindenki legnagyobb meglepetésére hirdette meg a bizalmi szavazást a költségvetésről, amelyben a kormány 2026-ra 44 milliárd eurós kiadáscsökkentést és adóemelést tervez a költségvetési hiány mérséklésére és az államadósság stabilizálására. A terv része két hivatalos munkaszüneti nap eltörlése is.

A megszorítócsomag azonban roppant népszerűtlen, és az ellenzéki pártok korábban többször jelezték, hogy megbuktatják a kabinetet. Bayrou a voksolás előtt igyekezett meggyőzni a parlamenti pártokat, de kudarcot vallott, így az elődje, Michel Barnier sorsára jutott. Az ellenzék előrehozott választást követel, de Emmanuel Macron elnök erre egyelőre nem hajlandó.

Macronnak gyorsan kell új miniszterelnököt találnia. Az egyik lehetősége, hogy a szocialistákhoz fordul, de körülnézhet a saját pártjában is. Az utóbbi esetében a választása a fegyveres erők minisztere, Sébastien Lecornure lehet. Lecornure az egyetlen politikus, aki Macron első megválasztása, 2017 óta folyamatosan az egymást követő kormányok tagja.

Egyre nagyobb bajban Franciaország gazdasága

Franciaország nincs jó állapotban, az ország államadóssága jelenleg 3,3 ezermilliárd euró, ami nagyobb, mint az ország gazdasági teljesítménye. A költségvetési deficit idén elérheti a GDP 5,4 százalékát, ez jóval magasabb az Európai Unió 3 százalékos ajánlásánál. Az állampapírhozamok emelkedése a legmagasabb szintre nőtt 2011 óta, néha még Görögországét is meghaladva.

Éves szinten a francia gazdaság csupán 0,8 százalékkal nőtt a második negyedévben az első negyedévi 0,6 százalék után. Bayrou bukása még mélyebb politikai és gazdasági bizonytalanságba dönti az eurózóna második legnagyobb gazdaságát.