A Gazprom vevőt talált egy olyan kincsére, ami nincs is a kezében

A Gazprom International Limited vevőt talált a holland Wintershall Noordzeeben levő 50 százalékos részesedésére – közölte a Vedomosztyi a hágai kerületi bíróság anyagaira hivatkozva.
A Wintershall Noordzee az egyik legnagyobb gázkitermelő vállalat Hollandiában és vonzáskörzetében. A holland Mazarine Energy jelezte vásárlási szándékát, a felek még két szándéknyilatkozatot is aláírtak március 20-án és augusztus 20-án, ám a a tranzakció véglegesítését akadályozza a Gazprom hágai bíróság általi letiltása, amelyet a leggazdagabb ukrán, Rinat Ahmetov kezdeményezett.
A hágai állandó választott bíróság 2023 novemberében kötelezte Oroszországot, hogy fizessen a DTEK-nek 207,8 millió dollárt plusz kamatot a Krim Energo államosításáért. A hágai kerületi bíróság még ugyanazon év decemberében egyszerűsített eljárás keretében engedélyezte a döntés hollandiai végrehajtását.
Gáz van Szlovákiában: hirtelen lemondott a legnagyobb állami kereskedő vezérigazgatója
2025 júliusában ugyanez a bíróság egyszerűsített eljárás keretében lefoglalta a Gazprom International Limited részesedését a Wintershall Noordzeeben, egyetértve azzal, hogy a Gazprom csoport vállalatát azonosítani lehet az állammal. Maga a vállalat nem ért egyet ezzel az értelmezéssel, azt állítja, hogy a tartozást csak szuverén eszközök terhére lehet behajtani. A választott bírósági eljárás még nem ért véget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.