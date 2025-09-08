A Gazprom International Limited vevőt talált a holland Wintershall Noordzeeben levő 50 százalékos részesedésére – közölte a Vedomosztyi a hágai kerületi bíróság anyagaira hivatkozva.

Nemzetközi botrány

A Wintershall Noordzee az egyik legnagyobb gázkitermelő vállalat Hollandiában és vonzáskörzetében. A holland Mazarine Energy jelezte vásárlási szándékát, a felek még két szándéknyilatkozatot is aláírtak március 20-án és augusztus 20-án, ám a a tranzakció véglegesítését akadályozza a Gazprom hágai bíróság általi letiltása, amelyet a leggazdagabb ukrán, Rinat Ahmetov kezdeményezett.

Fizetési kötelezettségek

A hágai állandó választott bíróság 2023 novemberében kötelezte Oroszországot, hogy fizessen a DTEK-nek 207,8 millió dollárt plusz kamatot a Krim Energo államosításáért. A hágai kerületi bíróság még ugyanazon év decemberében egyszerűsített eljárás keretében engedélyezte a döntés hollandiai végrehajtását.

A Gazprom az élen

2025 júliusában ugyanez a bíróság egyszerűsített eljárás keretében lefoglalta a Gazprom International Limited részesedését a Wintershall Noordzeeben, egyetértve azzal, hogy a Gazprom csoport vállalatát azonosítani lehet az állammal. Maga a vállalat nem ért egyet ezzel az értelmezéssel, azt állítja, hogy a tartozást csak szuverén eszközök terhére lehet behajtani. A választott bírósági eljárás még nem ért véget.