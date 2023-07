Mekkora esemény a Magyar Telekom életében, hogy privát hálózatot biztosít az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj élő közvetítéséhez?

Én még emlékszem arra, amikor Westelnek hívtak bennünket, és csodaként éltük meg, hogy egy laptoppal összekötött Motorola 250-es mobiltelefon segítségével, GPRS-technológián küldtünk e-mailt. Most újabb mérföldkőhöz érkeztünk azzal, hogy a 4G/5G-hálózatunk és a Campus Network szolgáltatásunk segítségével öt motorcsónakról, élőben tesszük lehetővé az esemény közvetítését a Balaton vizéről. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Vitorlás Szövetséggel együttműködve a tradicionális tókerülő versenyen is bemutathatjuk ezt a megoldást – mondta a Világgazdaságnak adott interjúban Fegyver Csaba, a Magyar Telekom szenior telekommunikációs szakértője.

Fegyver Csaba szerint a világon is az élmezőnybe tartozik a Kékszalag közvetítésének technológiája. Fotó: Magyar Telekom

Mitől lesz a közvetítés különleges?

A celluláris mobilhálózatot alapvetően olyan helyszínekre hangoljuk, ahol tömegesen jelennek meg a felhasználók, tehát városokra, üdülőterületekre – a Balatonban ugyan sokan megfordulnak, de kevésbé jellemző, hogy a tó közepén mobiltelefont használnak. Ezért is jelentett ez technikai kihívást a mérnökeinknek, de örömmel jelentem, hogy a Campus Network segítségével megoldották: a Kékszalagot követők idén nem csupán az élbolyt láthatják a képernyőkön, és akár maguk a versenyzők is nézhetik a közvetítést. Ez az igény már évekkel ezelőtt felvetődött, de akkor még nem állt rendelkezésünkre a megfelelő technológia.

Magyarországon ilyen még nem történt

Tehát 5G nélkül mindez elképzelhetetlen lenne?

Az 5G technológia tovább fokozza az élményt: a Campus Network megoldásunkkal tíz megabit per szekundumos feltöltési sebességet tudunk elérni, hiszen ki kell hozni a jelet azonos időben a vízről. Emellett mostanra a fogadóoldalon is rendelkezésre állnak azok az eszközök, amelyek lehetővé teszik az élő közvetítést. A szolgáltatásunk keretében létrehoztunk egy privát hálózatot a Magyar Vitorlás Szövetség részére, a helyszín adott cellájából, a 100 százalékos elérhető kapacitásból leveszünk egy kis szeletet, amelyet a stábok eszközeinek SIM-kártyáihoz dedikálunk.

A technológia az igazi újdonság, vagy a helyszín?

Mindkettő igaz. Kell hozzá az 5G, a speciális routerek, amelyekhez a kamerák csatlakoznak, de

Magyarországon először valósul meg ilyen sportverseny streamingelése egy tó közepéről.

Ahol az időjárás olykor kiszámíthatatlan. Befolyásolhatja ez a működést?

Tény, hogy az időjárás normál körülmények között is tudja zavarni a mobiltelefonok használatát, de mérnökeink terveztek ezzel az opcióval, olyan kapacitások válnak elérhetővé, hogy nagyon rossz idővel is megküzdenénk.

Idén negyvennyolc órán keresztül, élőben közvetítik a Kékszalagot. Fotó: Nagy Lajos

Hogyan lehet tesztelni ezt a rendszert egy Kékszalag-méretű esemény előtt?

A Magyar Telekom mindig is törekedett a kiváló hálózat megépítésére és üzemeltetésére, a Balaton pedig a nyári időszakban eleve frekventált helyszín, azaz rengeteg tapasztalatunk és információnk van a felhasználói szokásokat illetően, amiből tudtunk tervezni. A Balatoni Évadnyitó futamon már végigmentünk a teljes versenytávon, kiválóan sikerült, megszakadás nélkül streameltünk hat és fél órán keresztül.

Le sem kell vennünk a szemünket Cristiano Ronaldóról

Úgy tűnik, nagy jövő áll a technológia előtt – talán még pályán lesz Cristiano Ronaldo a szaúdi bajnokságban, és szurkolók milliói figyelhetik csak és kizárólag őt a mérkőzés közben?

Nagyon komoly fejlődés előtt állunk! Ez egy mérföldkő, de még mindig csak a felszínt kapargatjuk. Már látjuk azokat a helyszíneket, amelyek Telekom „Campus-ready” hálózattal rendelkeznek, az ottani vállalati ügyfeleknek a közeljövőben ajánljuk is majd a szolgáltatásunkat, mert hisszük, hogy a segítségével nagy eredményeket érhetnek el. De a lakossági felhasználóknak is fontos lesz a technológia, nyártól az országban az 5G kültéri lakosságszám-arányos lefedettségünk már 60 százalékos. Az elmúlt három évben jelentős pilotprojekteket valósítottunk meg. Partnereinkkel, köztük a győri Széchenyi István Egyetemmel, a Humda Zrt.-vel és a KIFÜ-vel tavaly a Hungaroring területén tettük lehetővé, hogy két száguldó autóval versenyezhessenek azonos időben, egy szimulátorban ülve. Ez a megoldásunk rámutat arra, hogy nincs már messze az a perc, amikor

odahaza, a világ bármelyik pontjáról élőben tudunk versenyezni Max Verstappennel vagy Lewis Hamiltonnal egy Formula–1-es hétvégén.

Mekkora a vállalati érdeklődés? Mert elsőre úgy tűnik, ez a szolgáltatás most még – a Formula–1-es példánál maradva – a nagypályások játéka.

Valóban egyelőre a legnagyobbak kísérleteznek vele, de ez azt jelenti, hogy idővel kisebb vállalatoknak is nyújthat versenyelőnyt ez a megoldás. Biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban jókora igény mutatkozik majd a Campus Network szolgáltatásunkra, ezért is fontosak a referenciák. Ilyen a Kékszalag és ilyen a Sziget, valamint a múlt héten rendezett Balaton Sound is. A hosszú távú megállapodásnak köszönhetően kiváltottuk a fesztiválokon eddig megszokott fekvőrendőrszerű dobozokat, amelyek az optikai kábeleket rejtették: már nincs szükség ezekre, hiszen a vendéglátóipari egységek dedikált sávszélességet kapnak a megoldásunkkal a fizetési szolgáltatás gördülékeny megvalósításához.

A világ élmezőnyébe kerül a Kékszalag közvetítése

Ha már a versenyhelyzetet említi: mennyire éles a küzdelem a hazai telekommunikációs szektorban ezen a területen?

Egyre többen foglalkoznak az 5G technológiában rejlő óriási lehetőségekkel, és nekünk is évek óta az a célunk, hogy a legjobb hálózaton a legjobb szolgáltatást nyújtsuk, és ezáltal segítsük Magyarországot a digitalizáció útján. A korábbi évek intenzív infrastrukturális beruházásai lehetővé teszik, hogy erős piaci szereplőként megálljuk a helyünket a következőkben is.

Megfizethető ez a szolgáltatás, vagy az újdonság ereje még magasan tartja az árát?

A Sziget remek példa: egy korábbi technológiát váltanak ki ezzel, amelynek ugyancsak volt költsége. Ma már összehasonlítható, sőt, talán kedvezőbb is a Campus Network szolgáltatás ára ahhoz képest, hogy optikai kábellel fednék le a teljes területet. Megfizethető mértékben árazzuk be a szolgáltatásunkat, ezt mutatják a visszajelzések is, hosszú távon pedig meggyőződésem, hogy erős relevanciája lesz a B2B világban, amikor az ipar 4.0-s fejlesztéseket szolgálja ki a hálózat, robotokat, gyártósorokat üzemeltetnek rajta keresztül.

Az régóta ismert tény, hogy a magyar mobilhálózat minősége nemzetközi szinten is kiemelkedő. De hogy állunk a campusszolgáltatást tekintve?

Több ilyen működik a világon, szép eredményekkel, pilotkörnyezetben azonban a Campus Network megoldásunk már több ízben is bizonyított, és azzal, hogy a Kékszalagon Magyarországon egyedülálló módon élőben tesszük lehetővé a közvetítést a Balaton vizéről, a világ élmezőnyébe tartozunk.