Az 5G-láz már a múlté, a 6G érkezésére pedig még éveket kell várni, így a mobilipar szereplőinek nem volt könnyű a tervezés, milyen újdonságot mutassanak be a szektor legfontosabb kiállításán, a Mobile World Congressen (MWC). A barcelonai esemény másik nagy kihívása a szakembereknek Fényeslitke nevének kimondása volt – bár a külföldiek nem jártak sikerrel, így is a szabolcsi községről beszéltek Kínától Európai nagyhatalmain át Dél-Amerikáig.

A szakértők szerint a Huawei erős üzenetet küldött az Egyesült Államoknak a monumentális barcelonai kiállításával.

Fotó: AFP

Dacot szült Joe Bidenék döntése

Az East-West Gate (EWG) a 85 hektáros területével Európa legnagyobb konténerterminálja, és ez az első olyan létesítmény a kontinensen, ahol a széles és normál nyomtávú vasúti kocsik átrakodását automatizált daruk végzik, amelyeket az 5G-technológia segítségével a távolból, biztonságosabb és jobb munkakörnyezetben, valós időben, késleltetés nélkül irányítanak a kezelők, ugyanúgy, mintha a daru fülkéjében ülnének. A technológia részleteit bemutató Huawei-standnál egymást váltották a világ minden részéről érkező szakértők, újságírók, érdeklődők, üzletemberek – volt belőlük bőven, a kínai cég tízezer vendéget fogadott az elmúlt napokban.

A Huawei az 1100 négyzetméteres kiállításával uralta az egyébként is monumentális, csaknem 2500 cég – köztük 150-nél is több kínai – jelenlétében megrendezett MWC-t,

az AP-nek nyilatkozó távközlési szakértő nemes egyszerűséggel az amerikai korlátozásokkal szembeni dac jeleként és a Biden-kormánynak szóló erős üzenetként jellemezte az impozáns jelenlétet. Ez az üzenet pedig Magyarország szempontjából is előnyökkel jár, hiszen hozzáértők és döntéshozók ámulhattak a fényeslitkei megoldáson.

Példát mutat a világnak a fényeslitkei átrakodó.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mi az 5,5G-technológia?

Magyarország a vezeték nélküli technológiában abszolút az élmezőnybe tartozik

– erősítette meg a Világgazdaságnak Bóday Tamás, a Huawei Technologies Hungary integrált megoldásokért felelős igazgatója, aki azon kevesek egyike, akinek értelemszerűen nem okozott gondot a település nevének kiejtése. Az elismert szakértőnek felvetettük, hogy míg az MWC kiállítóinak egy része „jobb híján” már a 6G-ről kommunikál – pedig a technológia az optimista számítások szerint is öt-hat év múlva lesz elérhető, az 5G szabványosítása például tíz évig tartott –, addig a Huawei az 5,5G-t hirdeti.

A Huawei reagált az amerikai szankciókra A kínai technológiai óriás közölte, hogy várakozásai szerint 2022-es árbevétele stagnál a 2021-eshez képest, ami azt jelenti, hogy sikerült kompenzálnia az amerikai szankciók által okozott forgalomkiesést. Eközben immár többet keres saját szabadalmain a Huawei, mint amennyit licencdíjként másoknak fizet.

„Az 5G egy érett technológia, amelyet lehet és kell is fejleszteni” – jelentette ki Bóday Tamás, aki a komplett generációváltás nélküli fejlesztéssel kapcsolatban beszélt többek között az energiahatékonyságról, a fenntarthatóságról, a szolgáltatásépítésről és a sávszélesség bővítéséről. Példaként említette a berendezések újítását, mert most már minden wattra pazarlásként tekintenek, ami nem a kommunikációt segíti, hanem mondjuk az eszközök hűtését vagy fűtését. Tapasztalatunk szerint az érdeklődők körében az antennák integrálásának innovációja is népszerű volt, amelynek köszönhetően nincs szükség „minden G-nek” külön eszközre, ami a helykihasználás mellett a fenntarthatóságot is erősíti, hiszen kevesebb eszközt kell gyártani.

A legújabb technológiák költségvonzatról Bóday Tamás lapunknak azt mondta, nyilván a fejlesztés ára és a kisebb volumen emel rajta, de idővel fokozatosan csökkenhet, mint ahogyan 5G-képes telefont is lehet már vásárolni 120-150 dollárért.

Nem elég a 6G-t várni

A kutatásra és fejlesztésre tíz év alatt 100 milliárd dollárnál is többet költő Huawei szakértői úgy látják, az 5,5G-korszak fő jellemzője a 10 gigabites sebesség elérése, a még sokoldalúbban felhasználható IoT-megoldások elterjedése, a vezeték nélküli hálózatok érzékelőként való használata, az automatizáltabban, alacsonyabb energiafelhasználással működő és jobb minőséget adó hálózatok megjelenése, valamint a fenntarthatóbb hálózati infrastruktúra lesz.

Az adatokból pedig egyre több és fontosabb információt lehet kinyerni, az 1100 négyzetméteren sorjáztak a megoldások arra vonatkozóan, hogy miként lehet a meglévő infrastruktúrát akár továbbfejlesztés nélkül is kihasználni a legújabb szoftverek segítségével – például a már egyébként is működő optikai szálak rezgéséből a földrengések is előre jelezhetők.

Az 5G-nek mindössze három évre volt szüksége ahhoz, hogy elérje a 4G ötéves fejlődésének szintjét,

és az MWC-n látott megoldások és tervek egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy egyelőre nincs is szükség 6G-re a jövőbe mutató innovációkhoz – az pedig külön jó hír, hogy a fényeslitkei EWG az egyik legjobb példa erre az egész világon.