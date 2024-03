A fizetési csekkek alapján egyértelmű, hogy hollywoodi színészek közül még mindig a férfiak dominálnak. Pozitív változás azonban, hogy amíg tavaly a legjobban kereső színészek között csak férfiak voltak, addig az idei top 10-es listába már két nő is befért. Az összegek a Forbes becslései alapján lettek meghatározva.

Fotó: Getty Images

10. Denzel Washington

Az Oscar-díjas színész tavaly szerepelt A védelmező 3-ban. A film a Box Office Mojo szerint több mint 191 millió dollár bevételt hozott világszerte. A moziért 24 millió dolláros (8,6 milliárd forint) fizetést kapott. A maga 69 évével Washington a legidősebb, és az egyetlen fekete színész a listán.

9. Ben Affleck

Ben Affleck a tavaly év elején bemutatott Nike sportfilm, az Air főszereplője és rendezője volt, amellyel 38 millió dollárt (13,7 milliárd forint) keresett.

7–8. Jason Statham és Leonardo DiCaprio

A kopasz akciósztár négy filmben is szerepelt tavaly: Halálos iramban 10, Meg 2: Az árok, Feláldozh4tók és a Fortune-hadművelet: A nagy átverés, ebből jött össze tavaly neki 41 millió dollár (14,8 milliárd forint). Szintén ugyanennyit keresett DiCaprio is, ő Martin Scorsese Megfojtott virágok című alkotásában szerepelt.

6. Jennifer Aniston

A top 10-ben szereplő mindössze két nő egyike a Jóbarátok színésznője. Aniston az elmúlt öt évben csak két filmben szerepelt – a Gyagyás gyilkosságban és annak folytatásában.

A színésznő legtöbbet a The Morning Show című sorozattal kereste, epizódonként 2 millió dollárt vihetett haza, így jön össze a tavalyi bevétele, mely összesen 42 millió dollár (15,1 milliárd forint) volt.

Aniston több hirdetés reklámjában is feltűnik – a Smart Water-től az Aveno-ig –, és van saját hajápoló cége, a LolaVie. Az ezekből a vállalkozásokból származó bevétele azonban nem szerepel a lista összeállításához használt színészi fizetésben.

4–5. Ryan Gosling és Matt Damon

Ryan Gosling megosztva negyedik lett az Oppenheimer Matt Damonja mellett. Mindkét férfi 43 millió dollárt (15,5 milliárd forint) keresett tavaly. A Barbie-ban Gosling által előadott „I'm just Ken” című dal hatalmas siker lett, mostanáig több mint 100 millióan streamelték csak a Spotifyon.

Damon az Oscar-díjas Nolan-filmért mintegy 3-4 millió dollárt kapott, gázsija nagyobb része azonban a fent említett Nike-film jogaiból jött be.

3. Tom Cruise

Annak ellenére, hogy a legutóbbi Mission: Impossible film a vártnál rosszabbul teljesített a mozipénztáraknál, részben a Barbenheimer jelenségnek köszönhetően, a film profitja, valamint a 2022-es Top Gun: Maverick tavalyi évre csúszott bevételei miatt Tom Cruise harmadik lett a listán 45 millió dollárral (16,2 milliárd forint).

2. Margot Robbie

A dobogó második fokán Margot Robbie végzett, aki 33 évesen a legfiatalabb színész a listán. Az általa társproducerként jegyzett Barbie sikere nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Robbie 2023-ban 59 millió dollárt (21,2 milliárd forint) keresett.

1. Adam Sandler

A főként vígjátéki szerepeiről ismert Sandler a második helyen álló Margot Robbienál jóval többet,

73 millió dollárt (több mint 26,3 milliárd forint) keresett egyetlen év alatt.

Ebben az összegben persze korábbi vagyonához köthetően keletkezett bevételek is benne vannak, de Sandler éves keresetének java a filmszerepeihez köthető. A Netflixen tavaly mutatták be Sandler filmjei közül a Gyagyás gyilkosság 2-t, a Ne merészelj eljönni a bát micvámrát és a Leót is.

